Απορρίφθηκε η πρόταση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ήθελε να μπλοκάρει την δημοσιοποίηση των φορολογικών και όχι μόνο στοιχείων του.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Marketwatch, ο ομοσπονδιακός δικαστής Βίκτορ Μορένο απέρριψε την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα ο εισαγγελέας του Μανχάτταν, συντάσσει ποινική έρευνα που σχετίζεται με μια εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ και στις πληρωμές σε δύο γυναίκες, τη Stormy Daniels και την Karen McDougal, πριν από τις εκλογές του 2016.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close!