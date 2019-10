Νέο γύρο γεωτρήσεων ετοιμάζεται να ξεκινήσει το τουρκικό «Yavuz», μετά τη χθεσινή παράνομη εισόδό του στο οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Τσαγατάι Ερτσιγές, υποστηρίζει ότι η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that 🇹🇷 Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze