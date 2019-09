Εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Στίβεν Μνούτσιν έδωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις κατά του Ιράν.

Στο Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος έγραψε «μόλις έδωσα εντολή στον υπουργό Οικονομικών να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις κατά του Ιράν!»

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!