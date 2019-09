Το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Adrian Darya 1, το οποίο έχει μπει στη μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, έφθασε απέναντι από το συριακό λιμάνι Ταρτούς, δήλωσε ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Μπόλτον.

«Όποιος έλεγε πως το Adrian Darya 1 δεν κατευθυνόταν στη Συρία αρνείται την πραγματικότητα», έγραψε ο Μπόλτον στο Twitter δίπλα σε μια δορυφορική εικόνα που δείχνει το πλοίο αρόδο δύο ναυτικά μίλια από την Ταρτούς.

«Η Τεχεράνη πιστεύει πως είναι πιο σημαντικό να βοηθήσει το φονικό καθεστώς Άσαντ παρά τον ίδιο τον λαό της. Μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά η Τεχεράνη δεν θα εξασφαλίσει καμία ελάφρυνση κυρώσεων όσο δεν σταματά να λέει ψέματα και να διασπείρει την τρομοκρατία», πρόσθεσε.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt