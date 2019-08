Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έκανε χρήση σπρέι πιπεριού ενάντια στους διαδηλωτές εν μέσω νέων συγκρούσεων που σημειώνονται την Τρίτη.

Η αερολιμενική αρχή του αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε σήμερα ότι οι λειτουργίες του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης έχουν «σοβαρά διαταραχτεί» από τη διαμαρτυρία των διαδηλωτών που πραγματοποιούν καθιστική διαμαρτυρία αντιδρώντας στην προτεινόμενη νομοθεσία που επιτρέπει εκδόσεις πολιτών στην Κίνα.

Protesters in Hong Kong airport have detained and cable tied a man they believe to be either an undercover police officer or a member of the "red shirts", a group which opposes the protesters.



