Προβλήματα υπάρχουν στην ηλεκτροδότηση στο Λονδίνο και στην νοτιοανατολική Αγγλία.

Σύμφωνα με τον οργανισμό συγκοινωνιών του Λονδίνου (TfL), τμήματα του Λονδίνου και της νοτιοανατολικής Αγγλίας βυθίστηκαν στο σκοτάδι εξαιτίας μιας εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα ορισμένοι φωτεινοί σηματοδότες να μην λειτουργούν.

