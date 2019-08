Απέρριψε τις ανησυχίες για ένα παρατεταμένο εμπορικό πόλεμο με την Κίνα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι ΗΠΑ είναι σε μια πολύ ισχυρή θέση», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μία ημέρα αφού η κυβέρνησή του κλιμάκωσε περαιτέρω την ένταση στις σχέσεις με το Πεκίνο, χαρακτηρίζοντας την Κίνα χώρα που «χειραγωγεί το νόμισμά της».

Massive amounts of money from China and other parts of the world is pouring into the United States for reasons of safety, investment, and interest rates! We are in a very strong position. Companies are also coming to the U.S. in big numbers. A beautiful thing to watch!