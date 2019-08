Συναγερμός σήμανε στο Οχάιο μετά από αναφορές για νέα επίθεση με πυροβολισμούς που άφησε πίσω της εννέα νεκρούς και 16τραυματίες.

#BREAKING : Even more police presence down by Dublin Pub. Waiting to hear where office scene is. pic.twitter.com/OWpYox1OTQ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν σκοτωθεί πέντε άτομα, όταν ένοπλος εισέβαλε σε μπαρ στην East 5th Street.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi