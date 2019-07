Το Brain Drain είναι μια φράση που μπήκε στην καθημερινότητά μας από την αρχή της κρίσης. Η χώρα μας όμως δεν είναι η μοναδική που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της φυγής των –νέων κυρίως- πολιτών της στο εξωτερικό. Η Πολωνία έχει παρόμοια προβλήματα τα οποία εντάθηκαν μετά από την είσοδό της στην ΕΕ το 2004 και φέτος ετοιμάζεται να πάρει δραστικά μέτρα για να τα αντιμετωπίσει.

Με νέο νόμο που τέθηκε σε εφαρμογή στη Πολωνία περίπου δύο εκατομμύρια νεαροί σε ηλικία εργαζόμενοι δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Στόχος της κυβέρνησης είναι η φοροαπαλλαγή για προσφέρει στους νέους ευκαιρίες «παρόμοιες με αυτές που παρέχει η Δύση», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Ειδικότερα, οι Πολωνοί κάτω των 26 ετών που κερδίζουν λιγότερα από 85.528 πολωνικά ζλότι (περίπου 22.547 δολάρια) τον χρόνο θα εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος ύψους 18% που ισχύει στη χώρα. Σύμφωνα με το CNN η φοροαπαλλαγή είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρη, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως ο μέσος μισθός της Πολωνίας βρίσκεται λίγο κάτω από τα 60.000 ζλότι (15.700 δολάρια) τον χρόνο.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, ανέφερε στη Βουλή πως από το 2004, χρονιά εισδοχής της Πολωνίας στην Ε.Ε., αποχώρησαν από τη χώρα 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι. «Είναι σαν να εξαφανίστηκε μια ολόκληρη πόλη στο μέγεθος της Βαρσοβίας», δήλωσε και πρόσθεσε πως «αυτό πρέπει να τελειώσει και οι νέοι να μένουν στη χώρα».

Πάντως, μια 22χρόνη Πολωνή που μένει στο Λονδίνο θεωρεί πως η κίνηση αυτή, αν και γενναιόδωρη, δεν θα είναι αρκετή για να την πείσει να επιστρέψει στη χώρα της. «Δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο τρόπο για να μείνουν οι νέοι στη χώρα», δηλώνει στο CNN. «Το βασικό ζήτημα είναι να υπάρχουν ευκαιρίες και ιδιαίτερα σε κλάδους που είναι ελκυστικοί για τους νέους αυτή την στιγμή.

Την άποψη πως τα μέτρα δεν θα λειτουργήσουν εκφράζει και η Χίβερ Ρολφ, επικεφαλής εργασίας και κοινωνικής πολιτικής στο λονδρέζικο think tank, National Institute of Economic and Social Research. «Δεν αφορά τα χρήματα», αναφέρει, «έρευνες πάνω στους Πολωνούς μετανάστες στη Βρετανία έχει δείξει ότι συχνά οι νέοι φεύγουν από τη χώρα ως ένα ταξίδι ενηλικίωσης. Φεύγουν από τις οικογένειες του για να κερδίσουν την ανεξαρτησία τους».