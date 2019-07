Υποβάθμισε την όποια πιθανή ενέργεια της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας πριν από τη συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

The E.U. and China will further lower interest rates and pump money into their systems, making it much easier for their manufacturers to sell product. In the meantime, and with very low inflation, our Fed does nothing - and probably will do very little by comparison. Too bad!