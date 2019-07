Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου μπήκε ο αφροαμερικανός βουλευτής Ελάιτζα Κάμινγκς, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος αποκάλεσε τον μεγιστάνα ρατσιστή επικρίνοντας δριμύτατα τη μεταναστευτική πολιτική του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε σήμερα εναντίον του Κάμινγκς, αποκαλώντας τον «στυγνό νταή», ο οποίος θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να καθαρίσει την «αηδιαστική, γεμάτη από αρουραίους και τρωκτικά» περιφέρειά του της Βαλτιμόρης, παρά να ασκεί κριτική στο έργο των μεταναστευτικών υπηρεσιών στα σύνορα με το Μεξικό.

Why is so much money sent to the Elijah Cummings district when it is considered the worst run and most dangerous anywhere in the United States. No human being would want to live there. Where is all this money going? How much is stolen? Investigate this corrupt mess immediately!