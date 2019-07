Ο Μπόρις Τζόνσον αναδείχθηκε νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας, στη θέση της απερχόμενης Τερέζα Μέι.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, ο Μπόρις Τζόνσον έλαβε 92.153 ψήφους έναντι 46.656 που έλαβε ο Τζέρεμι Χαντ, στην ψηφοφορία του Συντηρητικού κόμματος.

Στς πρώτες του δηλώσεις, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο νέος ηγέτης του Συντηρητικού κόμματος και πρωθυπουργός της Βρετανίας, έδωσε συγχαρητήρια στον αντίπαλο του, Τζέρεμι Χαντ για τον οποίο σχολίασε πως είχε εξαιρετικές ιδέες και υποσχέθηκε να τον «κλέψει».

Η νίκη του οδηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο προς μια αντιπαράθεση με την ΕΕ για το Brexit και προς μια συνταγματική κρίση εντός της χώρας, καθώς οι Βρετανοί βουλευτές έχουν δεσμευθεί να καταψηφίσουν την όποια κυβέρνηση προσπαθήσει να βγάλει τη χώρα εκτός του μπλοκ χωρίς μια συμφωνία διαζυγίου.

Η πρώην - πλέον - πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, χαιρέτησε τη νίκη του Μπόρις Τζόνσον στη ψηφοφορία, με ένα συγχαρητήριο μήνυμα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Τwitter.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.