Νέες επενδύσεις στον τομέα ακίνητων θα πρέπει να περιμένουμε από το «τρίγωνο» των Prodea Investments, Invel Real Estate και Yoda Group. Αυτό αναμένουν στην κτηματαγορά με τους ανθρώπους του χώρου να μιλούν για νέες μπίζνες των παραπάνω ομίλων είτε στον τουριστικό τομέα, είτε σε άλλους κλάδους, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες. Πώς όμως φτάσαμε στην «τριπλή» συνεργασία και ποιος είναι ο κ. Παπαλέκας του Yoda Group;

Στα τέλη του περασμένου έτους η εισηγμένη Prodea Investments ανακοίνωνε ότι προέβη στην πώληση χαρτοφυλακίου 18 ακινήτων, γραφείων και καταστημάτων, στην Ελλάδα. Ήταν ένα deal αξίας άνω των 134 εκατ. ευρώ, για το οποίο η μεγαλύτερη σε μέγεθος εγχώρια ΑΕΕΑΠ ανέφερε τότε ότι επεξεργαζόταν ένα πλαίσιο διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω προώθηση των επιχειρηματικών της στόχων.

Πριν καν «στεγνώσει το μελάνι» ή γίνουν γνωστές λεπτομέρειες, στον χώρο των ακινήτων ήδη γίνονταν λόγος για συνεργασία ανάμεσα στην Prodea, υπό τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό, και τον κ. Παπαλέκα, στον οποίο η αγορά είχε «κολλήσει» τα προσωνύμια «Mr Nammos», λόγω της παλιάς του σχέσης με το διάσημο beach bar restaurant της Μυκόνου, ή και «βασιλιάς της Ρουμανίας» στο real estate, λόγω της εταιρείας Globalworth με την οποία μεσουράνησε στον τομέα αυτόν. Από τον κ. Παπαλέκα η αγορά περίμενε από τότε να μπει όχι μόνο στο τουριστικό real estate, αλλά και στην αγορά γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών, με έμφαση στα ακίνητα που έχουν «πράσινα» χαρακτηριστικά. Ο κ. Παπαλέκας, του οποίου η ρουμανική εταιρεία είχε εισαχθεί σε χρηματιστήριο του Λονδίνου, είχε σχεδόν προ 20ετίας παρουσία και στο ελληνικό Χρηματιστήριο ως μέτοχος της Ντεσπέκ Συμμετοχών, εταιρία μέλους του ομίλου Πουλιάδη (που εν συνεχεία κατέρρευσε υπό το βάρος των οικονομικών ανοιγμάτων), αν και σχετικά γρήγορα είχε ρευστοποιήσει τότε το μερίδιό του.

Δύο μέρες αργότερα, για να γυρίσουμε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, η εισηγμένη επιβεβαίωνε τις προβλέψεις στελεχών του κλάδου περί μίας συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές τις πλευρές. Γνωστοποιούσε την υπογραφή συμβολαίου αγοραπωλησίας για τη μεταβίβαση από την Prodea σε εταιρεία του κυπριακού ομίλου YODA Group, του κ. Ιωάννη Παπαλέκα, ποσοστού 41% που κατέχει η Prodea στην εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, κάτοχο του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ακινήτου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου. Όπως αναφέρονταν, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Prodea Investments θα διατηρήσει ποσοστό 49% στη Vibrana Holdings Ltd και η Flowpulse Ltd, που ανήκει στην Invel Real Estate, ποσοστό 10%.

Χτες μόλις, άρχισε να αποκρυσταλλώνεται κάπως καλύτερα το τοπίο. Με νεότερη ανακοίνωση η εισηγμένη ανέφερε ότι «στο πλαίσιο της στρατηγικής τους συνεργασίας στον ξενοδοχειακό χώρο, η Invel Real Estate, η Prodea Investments και o κυπριακός όμιλος εταιρειών Yoda Group του κ. Ιωάννη Παπαλέκα γνωστοποιούν την ολοκλήρωση της μεταβίβασης από την Prodea σε θυγατρική του Yoda Group, ποσοστού 45% στην εταιρεία MHV Mediterranean Hospitality Venture Limited (MHV). H Prodea Investments διατηρεί ποσοστό 45% και η Invel Real Estate, μέσω θυγατρικής της, ποσοστό 10%. Η MHV, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Limited, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου, αποτελεί πλέον το κοινό επενδυτικό όχημα των τριών μετόχων στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου».

Επίσης, ανακοίνωσαν και την πρώτη από κοινού τους επένδυση μέσω της MHV, με την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας Parklane Hotels Limited, ιδιοκτήτριας του πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa Limassol και του Park Tower που αποτελείται από 20 πολυτελή διαμερίσματα στη Λεμεσό Κύπρου.

Σταδιακά λοιπόν, ξετυλίγεται το «κουβάρι» των συνεργασιών ανάμεσα σε Prodea, Invel και Παπαλέκα που λογικά θα έχει και συνέχεια, ενδεχομένως μέσω της MHV. Μιας κοινής εταιρείας που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει ως προίκα assets περίπου 400 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, ο κ. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Invel Real Estate και εκτελεστικός πρόεδρος της Prodea Investments, δήλωσε ότι «ότι η στρατηγική συνεργασία Invel, Prodea Investments και YODA Group εδραιώνεται και στρέφεται πλέον προς τις αγορές της Μεσογείου, με ιδιαίτερη έμφαση σε Ελλάδα και Ιταλία, όπου μελετάμε συγκεκριμένες επενδύσεις στον τουριστικό χώρο».

Φαίνεται λοιπόν, ότι αρχικά, κάπου λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2020, ο κ. Παπαλέκας θεώρησε ότι είχε έρθει η ώρα να κάνει πιο δυναμικά την εμφάνισή του στο εγχώριο real estate. Άλλωστε, είχε μεγάλη εμπειρία από τις μπίζνες στη Ρουμανία, και αργότερα και στην πολωνική αγορά, όπου η εταιρεία Globalworth, με αντικείμενο την ανάπτυξη και διαχείριση επαγγελματικών χώρων υψηλών προδιαγραφών (και εισηγμένη στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου), εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο γκρουπ με αξία χαρτοφυλακίου (υπό διαχείριση) που έφτανε στα 3 δισ. ευρώ. Η εταιρεία μάλιστα έλαβε και ψήφο εμπιστοσύνης και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Πέρυσι, ο κ. Παπαλέκας αποχώρησε από την εταιρεία, πώλησε τη συμμετοχή του αποκομίζοντας, κατά πληροφορίες, σχεδόν 300-350 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι αγοραστής της άμεσης και έμμεσης συμμετοχής του Γιάννη Παπαλέκα στην Globalworth φέρονταν να είναι επενδυτικός όμιλος συμφερόντων του Τσέχου δισεκατομμυριούχου, Ράντοβαν Βίτεκ.

Τα τελευταία χρόνια ο κ. Παπαλέκας συνέδεσε το όνομά του στην Ελλάδα με το γνωστό beach bar «Nammos» της Μυκόνου. Το asset αυτό και τα γειτονικά ακίνητα πούλησε προ 1-2 ετών έναντι σχεδόν 60 εκατ. ευρώ, αφού πρώτα βέβαια είχε βρεθεί στο προσκήνιο με την εξαγορά του έναντι 10-11 εκατ. ευρώ. Αξίζει να προστεθεί ότι προ ολίγων ετών είχε εμπλακεί και στο project με τα «Αστέρια Γλυφάδας.