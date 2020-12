Εκτός από την υγεία, η πανδημία δοκίμασε και δοκιμάζει τις αντοχές της οικονομίας. Γι’ αυτό και παραδείγματα, όπως αυτά της startup Dialectica, που κατάφερε μέσα στην πανδημία - αλλά και στο Brexit - όχι μόνο να σταθεί όρθια, αλλά να κάνει και προσλήψεις, είναι αξιοσημείωτη. Η αρχή της πανδημίας βρήκε τον κλάδο του market intelligence να “κατηφορίζει”, ακολουθώντας το πάγωμα των επενδυτικών δραστηριοτήτων. Όμως η τάση αναστράφηκε γρήγορα, καθώς η ανάγκη των επενδυτών για συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να επανεκκινήσουν τα project τους ωφέλησε τα μέγιστα εταιρείες, όπως τη Dialectica, που ήδη ατενίζει το 2021 με αισιοδοξία.

H Dialectica, αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον κλάδο των "information services" παγκοσμίως. Ξεκίνησε το 2015 από δύο άτομα και σήμερα αριθμεί 280 ταλαντούχους και καλά αμειβόμενους εργαζόμενους. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο 2020 προχώρησε σε 80% αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της, προσλαμβάνοντας πάνω από 130 άτομα. Παράλληλα, επεκτάθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου πλέον απασχολεί πάνω από 20 εργαζόμενους. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Dialectica έχει βοηθήσει να κλειστούν επιχειρηματικές συμφωνίες ύψους 180 δισ. ευρώ.

Όμως ο λόγος που θεωρείται ένα από τα καλύτερα case study στη χ ώρα μας είναι ότι ακόμη και σε μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, δεν σταμάτησε να επενδύει στις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων της. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2020 παρουσίασε το ανανεωμένο πρόγραμμα Growth Pathway μέσω του οποίου αναπτύσσει και προάγει ταλαντούχους νέους σε υψηλότερες θέσεις μέσα στον οργανισμό - καλλιεργώντας τα ταλέντα και τις ηγετικές τους δεξιότητες, αλλά και παρέχοντας ευκαιρίες που επιταχύνουν την προαγωγή τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μέσω του προγράμματος έχουν προαχθεί, μέσα σε μόλις έξι μήνες, 40 εργαζόμενοι, εκ των οποίων οι 24 ήταν νεοπροσληφθέντες που σκαρφάλωσαν στη θέση των "Associate Managers” και “Accelerated Management Program”.

Παράλληλα, ως απάντηση στη νέα πραγματικότητα της τηλε-εργασίας, η Dialectica εισήγαγε το πρόγραμμα “Covid Stress-free”, το οποίο αφορά σε μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που στόχο έχουν την ενίσχυση της ομαδικότητας και της θετικής ψυχολογίας - εικονικά μαθήματα Yoga και Capoeira, συμβουλές για αποτελεσματική εργασία από το σπίτι, εξ ’αποστάσεως coffee breaks και γεύματα μεταξύ εργαζομένων, ομαδικά παιχνίδια κτλ. Στο πλαίσιο του “Covid Stress-free” προγράμματος η Dialectica ξεκίνησε και μια σειρά από διαλέξεις (Dialectica Talks) στις οποίες στελέχη της αγοράς μοιράζονται με όλη την ομάδα ιστορίες επιτυχίας και πολύτιμες συμβουλές.

Οι καινοτόμες αυτές πρακτικές αλλά και το ανθρωποκεντρικό management που ακολουθεί η Dialectica όλα αυτά τα χρόνια είχαν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της εταιρείας ως Best Workplace στην κατηγορία των επιχειρήσεων με 50 έως 250 εργαζόμενους. Παράλληλα, απέσπασε δύο βραβεία στα φετινά HR Awards (Covid-19 Response Actions -Κατηγορία Most Valuable HR Team” (Silver Award) και το “Talent & Performance Management - Κατηγορία Best Talent Management Strategy & Initiative” (Bronze Award), χάρις στο πρόγραμμα “Covid Stress-free”.

Η Dialectica λειτούργησε χωρίς καθυστερήσεις στο πως πρέπει να ενθαρρύνει την παραγωγικότητα, το ηθικό και την εξέλιξη των εργαζομένων της μέσα στην πανδημία. Δεν έκανε απολύσεις, δεν οδήγησε σε διαθεσιμότητα και δεν έκανε περικοπές στους μισθούς ή τα μπόνους. Αντίθετα, δημιούργησε ένα περιβάλλον ενθάρρυνσης και προστασίας των εργαζομένων της εισάγοντας μια σειρά από καινοτόμα προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Για το 2021, τα στελέχη της Dialectica είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα, καθώς το άνοιγμα των αγορών θα επιταχύνει την ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας. Το πιο σημαντικό όμως για την εταιρεία είναι η άσβεστη όρεξη για διαρκή καινοτομία, όπως μας επιβεβαιώνουν ηγετικά της στελέχη - που μόλις μέσα σε 3 χρόνια εκτινάχθηκαν από τη θέση του Manager σε αυτή του Αντιπροέδρου. Καινοτομία που καλλιεργεί και ανατροφοδοτεί την υπεραξία του να έχεις ταλαντούχους, ορεξάτους και δημιουργικούς συνεργάτες, οι οποίοι αναπτύσσονται μαζί με την εταιρεία. Αν λοιπόν μπορεί να εξαχθεί ενα ενδιαφέρον συμπέρασμα για την Dialectica είναι ότι κατάφερε να βρει το δικό της “εμβόλιο” κατά του κορονοϊού και να ξεφύγει γρήγορα από τον κίνδυνο της ύφεσης.