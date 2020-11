Διευκρινίσεις σχετικά με την πώληση αλκοολούχων ποτών δίνει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Όπως επισημαίνει, ενημερώνοντας τα μέλη της, «κατά την διανομή κατ’ οίκον (delivery) ή παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) δεν απαγορεύεται η πώληση αλκοολούχων ποτών.

Υπενθυμίζεται ότι παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα εστίασης θα παραμείνουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια του lockdown, οι παραδόσεις κατ΄οίκον γίνονται κανονικά.

Ωστόσο οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) καθώς και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά μόνο στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ, δηλαδή με sms στο 13033 όπου δηλώνεται μια από τις 6 περιπτώσεις μετακίνησης.

