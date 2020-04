Την έναρξη μιας σειράς Virtual Salon Events ανακοινώνει το SingularityU Greece με στόχο την εκπαίδευση ολοένα και περισσότερων στο πώς οι εκθετικές τεχνολογίες μπορούν να μας καθοδηγήσουν σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς προς ένα καλύτερο μέλλον.

Με το μήνυμα η προσαρμοστικότητα σε ριζικές αλλαγές θα είναι πια η νέα μας σταθερά, το πρώτο Virtual Salon Even θα διεξαχθεί στις 13 Απριλίου στις 7:00 το απόγευμα. Τι είναι όμως τα Virtual Salon Events του SingularityU Greece;

Πρόκειται για συνεντεύξεις και συζητήσεις τις οποίες επιμελείται η Νίκη Συροπούλου, ιδρύτρια και CEO του SingularityU Greece, με μέλη του SU faculty και partners του οργανισμού, που θα μεταδίδονται μέσω live stream.

Τα Virtual Salon Events θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική κοινωνία δωρεάν, με στόχο να παρέχουν μια ουσιαστική προοπτική διαφυγής από την κρίση.

Τα Virtual Salon Events θα διεξαχθούν από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://su.gr/salon/

Πρόγραμμα:

Δευτέρα 13 Απριλίου, 19:00

Ramez Naam: Chair, Energy & Environmental Systems, Singularity University

Now What? How to Navigate the Era of Disruption

Η Νίκη Συροπούλου και ο τεχνολόγος, εμπειρογνώμονας στην καινοτομία και συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Ramez Naam συζητούν τα εναλλακτικά σενάρια που είναι πιθανά για τον πλανήτη μας. Θα θυμίζει περισσότερο έναν ανθρωπιστικό, ουτοπικό κόσμο βγαλμένο απ’ το Star-Trek ή μια δυστοπία που θα παραπέμπει στο Mad Max;

Τετάρτη 15 Απριλίου, 19:00

Tiffany Vora: Vice Chair of Medicine & Digital Biology, Singularity University

Health in the Era of Pandemic

Η Νίκη Συροπούλου και η Tiffany Vora συζητούν τα υγειονομικά σενάρια που είναι πιθανά παγκοσμίως, αλλά και το ποια θα είναι η «νέα κανονικότητα» για τα συστήματα υγείας μας.

Δευτέρα 20 Απριλίου, 19:00

Steve Ciesinski: President, Stanford Research Institute (SRI)

Health Innovation: What is Happening Around the World?

Η Νίκη Συροπούλου και ο Steve Ciesinski, εμπειρογνώμονας στο χώρο της καινοτομίας και των VCs, θα συζητήσουν την έκρηξη που συντελείται και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε στο χώρο της υγείας και της βιοτεχνολογίας, παγκοσμίως.

Τετάρτη 22 Απριλίου, 19:00

Γιώργος Νούνεσης: President Demokritos NCSR

The Day After: What Are the Next Steps for Greece?

Η Νίκη Συροπούλου και ο Γιώργος Νούνεσης θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να επιστρέψει η Ελλάδα σε ασφαλή νερά.

*Η συζήτηση θα γίνει στα ελληνικά.

Τετάρτη 24 Απριλίου, 19:00

Ηλίας Παπαθεοδώρου: CEO, Genkyotex S.A., Biotech expert

Breakthrough News on Therapeutic Solutions: How They Can Help us to Return to Normality

Η Νίκη Συροπούλου και ο Ηλίας Παπαθεοδώρου θα συζητήσουν τις σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις κλινικές δοκιμές παλαιών και νέων φαρμάκων, αντιϊικών και εμβολίων, αλλά και το πώς η ιατρική κοινότητα θα τα χρησιμοποιήσει για να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε στην προ-COVID-19 εποχή. Θα τα καταφέρουμε;

*Η συζήτηση θα γίνει στα ελληνικά.

Τετάρτη 27 Απριλίου, 19:00

Aaron Frank: SU Faculty, Augmented Reality, Virtual Reality

Virtual Worlds for Remote Collaboration: A Trend Accelerated by Lockdown

Η Νίκη Συροπούλου και o Aaron Frank θα συζητήσουν το ρόλο των τεχνολογιών πληροφορικής όπως η επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Ποια είναι τα βήματα για να μεταφέρετε την επιχείρησή σας από τη φυσική πραγματικότητα σε «εικονικούς κόσμους» και ποια είναι τα οφέλη αυτών των αναδυόμενων εργαλείων σε μια εποχή αυξανόμενης εξ αποστάσεως συνεργασίας;

Επόμενοι ομιλητές που έχουν ήδη επιβεβαιώσει είναι οι ακόλουθοι:

David Roberts: SU Faculty, Disruption & Exponential Leadership

Χάρης Μπρουμίδης: CEO, Vodafone Greece

Για την ακριβή ημερομηνία αυτών των Virtual Salon Events θα ενημερωθείτε στη συνέχεια, όπως και για άλλους ομιλητές και Salon Events που θα ακολουθήσουν. Μείνετε συντονισμένοι: https://su.gr/ #sugreece#unlearn.