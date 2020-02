«Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις σε πολλούς τομείς». Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του 2ου Conference με θέμα «Ώρα για Επενδύσεις στην Ελλάδα» που διοργάνωσε με επιτυχία η εταιρεία Επικοινωνίας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και Συνεδρίων FMW Financial Media Way στην Αίγλη Ζαππείου στην Αθήνα.

Στο χαιρετισμό του που αναγνώσθηκε στην εκδήλωση, ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Μάνος Κόνσολας, αφού είπε ότι «το συνέδριο που διοργανώνετε προσφέρει τη δυνατότητα ενημέρωσης, αλλά και κατάθεσης προτάσεων που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία» επισήμανε ότι με το νέο αναπτυξιακό νόμο αίρονται τα εμπόδια για τις στρατηγικές επενδύσεις. Συνεχίζοντας ο κ. Υφυπουργός ανάφερε ότι στρατηγική επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Τουρισμού είναι η προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας.

Στο καλωσόρισμα προς τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της FMW κ. Ιωσήφ Ιωσήφ είπε μεταξύ άλλων ότι η προσέλκυση επενδύσεων αποτελεί σήμερα για την Ελλάδα το μεγαλύτερο στοίχημα. Αφού αναφέρθηκε στην ανάγκη για βαθιές τομές, μεγάλες οικονομικές μεταρρυθμίσεις και επινοητικές πρωτοβουλίες τόσο σε θεσμικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, πρόσθεσε ότι «η προώθηση όλων αυτών των αλλαγών, σε συνδυασμό με τα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, αναμένεται να καταστήσουν τη χώρα ένα πολύ ελκυστικό επενδυτικό προορισμό».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και Πρόεδρος του ΕΒΕ Αθηνών κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σε χαιρετισμό του που αναγνώσθηκε στην εκδήλωση ανάφερε ότι η προσέλκυση επενδύσεων θα συμβάλει στην ανάπτυξη της Ελλαδας, κάτι που σήμερα είναι το ζητούμενο.

Η εκδήλωση διερεύνησε το τοπίο στους ακόλουθους πυλώνες :

• Φορολογικό, Επενδυτικό και Επιχειρηματικό περιβάλλον, με ομιλητές τον κ. Νίκο Στάμου από τη Διεύθυνση Προσέλκυσης Επενδύσεων (GreeceInvest), την κα Μάγκυ Αθανασιάδη Senior Advisor του τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης Δικτύων και Περιφερειακής Πολιτικής του ΣΕΒ, τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και τον κ. Κυριάκο Ιορδάνου, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΛΚ.

• Χρηματο-οικονομικά και Επενδύσεις, με ομιλητές τον Οικονομικό Διευθυντή του ΧΑ κ. Νικόλαο Κοσκολέτο, τον πρόεδρο του ΧΑΚ κ. Μαρίνο Χριστοδουλίδη, τον κ. Σπύρο Κυρίτση Πρόεδρο Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) και τον κ. Βασίλη Καρέλλα, εκπρόσωπο ασφαλιστικής αγοράς CNP ΖΩΗΣ.

• Ακίνητα και Επενδύσεις, με ομιλητές τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Κτηματολογίου κ. Στέφανο Κοτσώλη, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κ. Στράτο Παραδιά, τον Εκτιμητή Ακινήτων Solum Property Solutions κ. Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλο.

• Ενέργεια και Επενδύσεις, με ομιλητές τον Πρόεδρο και Διευθυντή του ΙΕΝΕ κ. Κωστή Σταμπολή και τον Γεωλόγο Πετρελαίων-Ενεργειακό Οικονομολόγο κ. Κωνσταντίνο Νικολάου.

• Ναυτιλία και Επενδύσεις, με ομιλητές τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ports & Shipping Advisory κ. Γιώργο Βαγγέλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της XRTC Business Consultans κ. Γιώργο Ξηραδάκη και τον CEO Prevention at Sea Ltd κ. Πέτρο Αχτύπη.

• Τεχνολογία, Καινοτομία, Smart up Εταιρείες και Επενδύσεις, με ομιλητές τον Επικεφαλής του Γραφείου του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Μιχάλη Δρίτσα, τον Διευθυντή του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας κ. Γιάννη Γιανναράκη και τη Associate, Uni.Fund κα Δώρα Τραχανά.

Όλοι οι ομιλητές παρουσίασαν τα δεδομένα του τομέα τους και αναφέρθηκαν στα πλεονεκτήματα τους, με έμφαση στη δυνατότητα προσελκυσης επενδύσεων. Όλοι είπαν ότι οι τομείς δραστηριότητας τους μπορούν να προσελκύσουν επενδύσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη συνολική προσπάθεια της χώρας για ανάπτυξη και πρόοδο. Ειδική αναφορά έκαναν στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και αλλαγής νοοτροπίας, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια για προσέλκυση επενδύσεων.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν επενδυτές, επιχειρηματίες και γενικά ο οικονομικός κόσμος.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι θα επαναλάβουν τη σημαντική εκδήλωση και το 2021 με φόντο τις νέες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.