Μεγάλες είναι οι προοπτικές που υπάρχουν για συνεργασία ελλαδικών και κυπριακών επιχειρήσεων στον τομέα της ναυτιλίας και των επενδυτικών ταμείων (funds).

Αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του Επιχειρηματικού Φόρουμ που έγινε στις 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με οργανωτές το ΚΕΒΕ, τον Επιχειρηματικό Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, με τη στήριξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου και το Enterprise Europe Network.

Στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, που έγινε στο κτίριο του ΕΒΕΑ στην Αθήνα, μίλησαν ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας (εκπροσωπώντας και το ΚΕΒΕ) κ. Ιωσήφ Ιωσήφ και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας κ. Παναγιώτης Αγνιάδης.

Από την πλευρά του ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Ηροδότου παρουσίασε τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας, λέγοντας ότι η οικονομία θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα να αναπτύσσεται με αξιόλογους ρυθμούς κοντά στο 3%, που είναι από τους ψηλότερους στην ευρωζώνη. Ακόμα, είπε ότι το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου πέρασε από το στάδιο της σταθεροποίησης και τώρα βρίσκεται σε μια πορεία, όπου θα υπάρχει κερδοφορία και καλύτερη πορεία. Φυσικά, ο κ. Ηροδότου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προβλήματα του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, λέγοντας ότι τα «κόκκινα δάνεια» ανέρχονταιι στα 8.9 δις. ευρώ και ότι ο ιδιωτικός δανεισμός στην Κύπρο είναι πολύ ψηλός.

Ο κ. Ηροδότου τόνισε ότι Κύπρος και Ελλάδα μπορούν να συνεργαστούν σε πολλούς τομείς και έδωσε έμφαση στη ναυτιλία και στα επενδυτικά ταμεία.

Από την πλευρά του ο κ. Ιωσήφ είπε ότι η έξοδος των οικονομιών Κύπρου και Ελλάδας από το Μνημόνιο και η επαναφορά τους σε τροχιά ανάπτυξης, δημιουργούν νέα δεδομένα, τα οποία επιτρέπουν την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για συνεργασία των δύο χωρών.

Αναφερόμενος στους δύο τομείς, που ήταν το αντικείμενο του Φόρουμ, είπε ότι παρουσιάζουν ανάπτυξη, έχουν μεγάλες προοπτικές και προσφέρονται για επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Και συνέχισε :

- Στη ναυτιλία, η Κύπρος βρίσκεται στην 11η θέση παγκοσμίως και στη 3η θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα είναι παγκόσμιος ναυτιλιακός κολοσσός με τα περισσότερα ιδιόκτητα πλοία.

- Ο τομέας των Επενδυτικών Ταμείων έχει αναπτυχθεί πολύ τελευταία στην Κύπρο και ανάλογες προοπτικές υπάρχουν και για την Ελλάδα.

Σήμερα, πρόσθεσε, μαζί μας είναι γύρω στις 30 κυπριακές εταιρείες διαφόρων κλάδων, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του.

Στόχος μας, είπε, είναι να βρουν ομοειδείς επιχειρήσεις της Ελλάδας με τις οποίες να συνεργαστούν προς αμοιβαίο όφελος.

Πιστεύουμε συμπλήρωσε ότι στη μεταβαλλόμενη, αλλά και ψηφιακή εποχή που ζούμε, οι συνεργασίες και οι συνέργειες είναι απαραίτητα στοιχεία για τα οποία νέα επιχειρηματικά ανοίγματα και τις όποιες επιχειρηματικές επιτυχίες.

Χωρίς συνεργασίες, ανάφερε, δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Απαιτείται, λοιπόν, είπε να συνενώσουμε δυνάμεις για να κερδίσουμε το στοίχημα του αύριο.

Και κατέληξε :

- Ως Κύπρος, είμαστε αποφασισμένοι να διευρύνουμε την επιχειρηματική συνεργασία με την Ελλάδα, γιατί, όπως και στα εθνικά θέματα (κυπριακό, Αιγαίο), έτσι και στην οικονομία η πορεία αλλά και η τύχη των δύο χωρών είναι κοινή και ενιαία.

Από τη δική του πλευρά ο κ. Αγνιάδης είπε ότι οι προοπτικές για συνεργασίες είναι πολλές και έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι Κύπρος και Ελλάδα, μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες της εποχής.

Οι συζητήσεις

Στη συνέχεια διοργανώθηκαν δύο πάνελ με ειδικούς από τις δύο χώρες που μίλησαν για τα επενδυτικα ταμεία και τη ναυτιλία.

Στο πρώτο πάνελ με θέμα «Η Κύπρος ελκυστικός προορισμός για επενδυτικά ταμεία» μίλησαν ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Επενδυτικών Σχεδίων (CIFA) και Συνέταιρος της Pwc Κύπρου κ. Ανδρέας Γιασεμίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Enterprise Greece κ. Γεώργιος Φιλιόπουλος και το μέλος του ΔΣ του Ομίλου Τρεππίδη κ. Γιώργος Π. Νικολάου.

Στο δεύτερο πάνελ με θέμα τη «Ναυτιλία» μίλησαν ο Γενικός Διευθυντής του Wealth Management and Business Eurobank Cyprus κ. Χάρης Χαμπάκης, από τη Prevention at Sea Ltd ο κ. Πέτρος Αχτύπης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της XRTC Business Consultants και ο Φάνης Ματσόπουλος CEO της Universal Carries.

Οι ομιλητές και στα δύο πάνελ περιέγραψαν τα δεδομένα στους δύο τομείς σε Κύπρο και Ελλάδα και αναφέρθηκαν στις προοπτικές τους. Όλοι είπαν ότι υπάρχουν μεγάλες προοπτικές για συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών.

Οι συναντήσεις

Μετά τη λήξη του τελετουργικού μερους οργανώθηκαν τετ-α-τετ συναντήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου συζήτησαν τρόπους πρακτικής συνεργασίας τους.

Οι κυπριακές εταιρείες που έλαβαν μέρος στην εκδήλωση είναι οι εξής :

- 7 Q Asset Management Ltd

- A.&E.C. Emilianides, C. Katsaros & Associates LLC

- A.Chr.Theophilou LLC

- AMF Global Limited

- Aristodemou Loizides Yiolitis LLC

- Avantioum Corporate Services Ltd

- Bank of Cyprus

- BMKS limited

- C.X. Financia Ltd

- Centaur Trust

- Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης, δικηγορική εταιρεία

- Coral Shipmanagement Ltd

- Cydris Fund Services Ltd

- Eurobank Cyprus

- F.C.I. (Financial Consultants Internatinal) Ltd

- Fiduserve Management Ltd

- FMW Financial Media Way, Επικοινωνία, Εκδόσεις, Διαφημίσεις, Συνέδρια

- Hanseatic Capital Management

- Hellenic Bank, Shipping Centre

- KPMG Ltd

- N. Savvdes Zannetou LLC

- Nasos A. Kyriakides and Partners LLC

- Pelagias, Christodoulou, Vrachas, LLC

- Prevention at Sea Ltd

- PWC Cyprus

- Royial Pine & Association

- Salamis Lines Ltd

- Μάριος Κ. Μιτσίδης Δ.Ε.Π.Ε.