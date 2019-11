H PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει με την υποστήριξη του LSE - The Hellenic Alumni Association και της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), το 1st FAMILY BUSINESS CONFERENCE - Building Foundations for the future. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, του Endeavor Greece και του FBN Greece στις 13 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της παγκόσμιας και ελληνικής επιχειρηματικότητας. Οι περισσότερες από αυτές σημειώνουν σημαντική ανάπτυξη, συνεισφέρουν τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία και λειτουργούν ως πρότυπα για την υγιή επιχειρηματικότητα. Το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης, η διαδοχή και ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις.

Στο συνέδριο, θα συζητηθούν οι παραπάνω προκλήσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν και να μπορέσουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και να επιβιώσουν σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό σύστημα.

Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές επιχειρήσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Οι προκλήσεις της διαδοχής

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙI: Corporate Governance

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μονόδρομος για την επιχειρηματική ανάπτυξη

Επιβεβαιωμένοι Ομιλητές:

Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Όμιλος Aldemar Resorts

Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος - Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, Διευθύνων Σύμβουλος -Ομίλου Ιατρικού Αθηνών

Αλέξανδρος Δοβλές, Partner - A.S Papadimitriou & Partners Law Firm

Χάρης Δασκαλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος - BCA College

Ελένη Δουνδουλάκη, Πρόεδρος - Hellenic Alumni Association of LSE

Παύλος Ευθυμίου, Σύμβουλος Στρατηγικής και Εξωτερικών Σχέσεων - Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών

Πάνος Ισμαήλος, Ιδιοκτήτης - Α. Ισμαήλος Α.Ε

Ευτυχία Κασελάκη, Partner, Family Enterprise Leader – EY

Κώστας Κανάρογλου, Πρόεδρος – FBN Greece

Δημήτρης Καραβασίλης, Διευθύνων Σύμβουλος - DK Consultants

Πλάτων Μαρλαφέκας, Μέλος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Αντιπρόεδρος - Λουξ

Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Τμήματος Φορολογικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΕΥ Ελλάδος

Θεόδωρος Πασχαλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Grantex Α.Ε.

Κώστας Πετρόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος - Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

Άγης Πιστιόλας, Πρόεδρος Δ.Σ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, Μέλος Δ.Σ - Agrino

Νικόλαος Ρενιέρης, Υπεύθυνος Πωλήσεων και Μάρκετινγκ - Εταιρεία Ελευθέριος Ρενιέρης ΕΕΕ

Θεόδωρος Σκαγιάς, Μέλος ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, CFO - SKAG A.E.

Σωτήρης Συρμακέζης, Senior Advisor on Customer Experience and Digital Transformation - ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Όμιλος Εταιρειών Υγείας

Ανδρέας Χασάπης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Commercial Banking – Όμιλος Eurobank

Ανδρέας Χατζηδαμιανού, Partner, Family Enterprise Leader – EY

Νίκος Χριστοδούλου, Διευθύνων Σύμβουλος - CHB Group