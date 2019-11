Μια ακόμη διεθνή διάκριση έλαβαν οι βιολογικοί Ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, οι οποίοι «ταξιδεύουν» στον κόσμο τα προϊόντα της ελληνικής γης. Το ελαιόλαδο Gemstone Blend Flavored evoo έλαβε μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις στην πλέον αναγνωρισμένη παγκόσμια κατάταξη ελαιολάδων.

Συγκεκριμένα, το προϊόν της εταιρείας αναδείχθηκε ως το καλύτερο Flavored evoo παγκοσμίως, για το 2019, βάσει της διεθνούς κατάταξης του EVOOWR, ανεβάζοντας την Ελλάδα στην 1η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία αυτή.

Στις 26/10/2019 δημοσιεύτηκε από την World Association of Writers and Journalists of Wines and Spirits η παγκόσμια λίστα «Evoo World Ranking 2019», που περιέχει όλα τα ελαιόλαδα που διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς κατά το 2019, για την ποιότητα και την γεύση τους, από όλο τον κόσμο.

Eλήφθησαν υπόψιν 31 διεθνείς διαγωνισμοί από όλο τον κόσμο, οι οποίοι στο σύνολο τους εξέτασαν από ειδικούς γευσιγνώστες 12.092 δείγματα ελαιολάδων για το 2019, προερχόμενα από 34 χώρες παραγωγούς ελαιόλαδου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, «αποτελεί μεγάλη τιμή για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου η κατάταξη του Gemstone Flavored evoo στην 1η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία RANKING OF THE BEST Condimento-Flavored Olive Oil 2019, στην λίστα του διεθνούς αναγνωρισμένου World Ranking of EVOO (EVOOWR) με 307,5 πόντους, ανεβάζοντας την χώρα μας στην κατηγορία αυτή, στην 1η θέση σε όλο τον κόσμο. Σημειώνεται ότι η 1η θέση παγκοσμίως σε αυτή την κατηγορία δίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε ελαιόλαδο απο τους ελαιώνες μας, καθώς για το 2018 ως καλύτερο αρωματικό ελαιόλαδο είχε βραβευθεί το Majestic Flavored Blend Evoo».

Σημαντική είναι και η συνολική πορεία του Gemstone Blend Evoo στους πλέον αναγνωρισμένους διαγωνισμούς για το 2019. Η πρώτη βράβευση του, ήρθε στο Τόκυο της Ιαπωνίας, τον Μάρτιο, στον Japan Olive Oil Prize 2019 με Χρυσό βραβείο και διάκριση Best Flavored Evoo Ελαιόλαδο, η δεύτερη μεγάλη βράβευση ήρθε στο Λονδίνο, τον Απρίλιο, στον διαγωνισμό London International Olive Oil Competition 2019, με Χρυσό Βραβείο και εξαιρετικά σχόλια, ενώ η τρίτη μεγάλη επιβράβευση του ήρθε τον Μάιο, στην Ιταλία, στον παγκόσμιο διαγωνισμό ελαιόλαδου ΕVOIOOC 2019 (EVOO International Olive Oil Contest) όπου τιμήθηκε με το Χρυσό βραβείο. Η τέταρτη βράβευση ήρθε από το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο με βραβείο Grand Prestige Gold στον TerraOlivo 2019, η πέμπτη ήρθε από την Αργεντινή τον περασμένο Αύγουστο με βραβείο Grand Prestige Gold στον Olivinus 2019. Σε όλους τους διαγωνισμούς, πέρα από τις βραβεύσεις, ήταν πολύ ενθαρρυντικά και τα σχόλια των εξειδικευμένων κριτών – γευσιγνωστών.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά ένα Ελληνικό ελαιόλαδο και μια Ελληνική εταιρεία που το ιδιοπαράγει αποκλειστικά, βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας αυτής για 2 συνεχόμενες χρονιές. Το 2018, στην πρώτη θέση είχε βρεθεί το ελαιόλαδο gourmet Majestic blend evoo, πάλι από τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου.