Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας για τις νέες ρυθμίσεις, που θα περιληφθούν στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, σχετικά με τα self test διάγνωσης του κορονοϊού, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕΠ, υπενθυμίζοντας πως η δωρεάν διανομή των self test από τα φαρμακεία ξεκινά τη Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα 19 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου 2021.

Ειδικά για το λιανεμπόριο, τα self test θα είναι υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ΙΝ.ΕΜ.Υ, σε 511.300 άτομα για την προσέλευσή τους στους χώρους εργασίας και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία, ενώ η διενέργειά τους θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Αναλυτικά, το λιανικό εμπόριο αφορά σε 312.233 μισθωτούς, 118.291 αυτοαπασχολούμενους, 24.482 οικογενειακούς βοηθούς και 56.294 εργοδότες.

Το σύστημα για συνολικά 63.000 εμπορικά καταστήματα λιανικής θα λειτουργεί, σύμφωνα με τις 10 παρακάτω υποδείξεις:

1. Οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις λιανικής υπάγονται στο μέτρο των υποχρεωτικών self test, τα οποία θα προμηθεύονται δωρεάν από το φαρμακείο, με χρήση του ΑΜΚΑ τους. Αν για κάποιο λόγο ο εργαζόμενος επιλέξει αντί για self test να κάνει rapid ή μοριακό τεστ, με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του, έχει αυτή τη δυνατότητα.

2. Ο εργαζόμενος δηλώνει το αποτέλεσμα του τεστ στο ΕΡΓΑΝΗ, εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγει «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρεται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests» στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλει το αποτέλεσμα του ελέγχου με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19».

3. Αν το αποτέλεσμα του self test είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

4. Αν το αποτέλεσμα είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή, μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του. Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου, ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι του σε καραντίνα.

5. Εφόσον και το δεύτερο τεστ είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, πάλι εκδίδεται σχετική βεβαίωση και ο εργαζόμενος πρέπει να προσέλθει στην εργασία του.

6. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» έπειτα από θετικό αποτέλεσμα self test.

7. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενημερώσουν τους εργαζομένους τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα ή ανακοίνωση για την υποχρέωσή τους να κάνουν self test και τις συνέπειες που θα επέλθουν αν δεν τηρηθεί η υποχρέωση.

8. Κανείς εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός δεν έχει κάνει το self test και δεν έχει δηλώσει το αποτέλεσμά του, πολύ δε περισσότερο, όταν ο εργαζόμενος έχει δηλώσει θετικό self test.

9. Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργοδότης υποχρεούται να μην τον αφήσει, ενώ παράλληλα απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής μισθού, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.

10. Πρόστιμα σε εργοδότες:

Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει τους εργαζομένους του για τα υποχρεωτικά self test, κινδυνεύει με επιβολή προστίμου από το ΣΕΠΕ ύψους 300 ευρώ. Εάν σε έλεγχο βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, ανά εργαζόμενο. Τέλος, αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ, ανά εργαζόμενο.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ, Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε: «Η καθιέρωση υποχρεωτικής διενέργειας self tests σε όλους τους εργαζόμενους του εμπορίου, των υπηρεσιών και των μεταφορών θα πρέπει να γίνει αποδεκτή, ως ένας ακόμα σοβαρός κανόνας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Είναι, επίσης, ένα σημαντικό βήμα προς την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, αφού από την επόμενη εβδομάδα δεν θα χρειαστεί το λιανεμπόριο να είναι “μισάνοικτο”, ούτε να υποστεί άλλους περιορισμούς, εξ αιτίας της πανδημίας. Άξιο υπενθύμισης είναι το γεγονός ότι, τα όποια μέτρα προστασίας προτάθηκαν από την πολιτεία, υιοθετήθηκαν με θρησκευτική ευλάβεια από όλες τις επιχειρήσεις. Το ζητούμενο τώρα είναι τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν κανονικά με ασφάλεια, να σταματήσει η εβδομαδιαία “αιμορραγία” των 350 εκ. ευρώ και να ανακτηθεί ο πασχαλινός τζίρος των περίπου 1,5 δις ευρώ, που προσδοκά η αγορά το δεκαήμερο πριν το Πάσχα, ώστε να κάνει την δική της “μικρή ανάσταση”, που έχει μεγάλη ανάγκη».