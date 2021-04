Το ρόλο της παιδείας στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας του αύριο και το πώς θα πρέπει να ανταποκριθεί σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, θα συζητηθεί στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μεταξύ 10-15 Μαΐου.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου: «η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, πρόκειται να δώσει το στίγμα και την ανάγκη μεταρρυθμιστικών αλλαγών. Το Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου. Το Φόρουμ, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, φιλοξενεί για αυτό το ευαίσθητο και ταυτόχρονα δυσεπίλυτο ζήτημα, διακεκριμένες προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και πολιτικό χώρο.

Ο Άγγελος Συρίγος, υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αναφερθεί στην ανάγκη μεταρρυθμίσεων και επανασχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συζήτηση θα συμβάλλουν οι Δημήτρης Μπερτσιμάς, Boeing Leaders for Global Operations Mgmt. Prof., Associate Dean for Business Analytics του MIT, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του "Δίκτυο" και πρώην υπουργός Παιδείας και ο Richard Hunter, Regius Professor of Greek and Classical Studies του Cambridge University. Έμφαση θα δοθεί στο ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος στη δημιουργία ταλέντου, όπως θα επισημανθεί από τους Anthony Tattersall, Vice President EMEA της βρετανικής Coursera Inc., Phil Baty, Chief Knowledge Officer στο Times Higher Education της Βρετανίας και Λεωνίδα Κόσκο, Πρόεδρο, Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας, κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, θα μιλήσει σε συζήτηση για την προσχολική αγωγή. Στην ενδιαφέρουσα και πολύπλευρη αυτή προβληματική θα συμβάλλουν με το κύρος και την εμπειρία τους ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Yale, Κώστας Μέγηρ, η Sally Grantham-Mc Gregor, Emerita Professor of International Child Health του University College London, και η βραβευμενη εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας Βίκυ Ξανθοπούλου.

Ξεκινώντας από τη βάση και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα πάνελ του Φόρουμ ξετυλίγονται όλες οι βαθμίδες μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου ο υφυπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Χρήστος Δήμας, θα αναπτύξει τη σημασία της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Πρόκειται για βασική παράμετρο που κρίνει την επιτυχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος, όπως θα αναλύσουν οι Μπάμπης Μπακολιάς, Γενικός Διευθυντής της ANSYS Hellas, Αρίστος Δοξιάδης, Partner στην Big Pi Ventures στην Ελλάδα, Σταμάτης Κριμιζής, Head Emeritus and Principal Staff, Space Department, John Hopkins University; P.I., NASA, USA, και Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας, Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard University, ΗΠΑ, με την έμπειρη συμβολή του Ιωακείμ Γρυσπολάκη, Professor Emeritus and former Rector of the Technical University of Crete, Greece».