Συνεχίζει να ανεβάζει τον δείκτη της προκλητικότητας η Τουρκία καθώς εξέδωσε μια σειρά από NAVTEX στο βόρειο, κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, για ασκήσεις με πυρά, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, με εξαίρεση εθνικές εορτές και άλλες ενδεικτικές ημερομηνίες, λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές.

Όλες οι NAVTEX έχουν ισχύ από 16 Ιανουαρίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου και από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους, όπως στις 15 Μαρτίου, 25 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 1-3 Μαΐου, 28 Οκτωβρίου, 21 Νοεμβρίου, 24 – 26 Δεκεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου.

Οι τρεις Navtex

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.