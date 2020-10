Μέσω μιας phygital εκδήλωσης, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, τα 50 Great Greek Wines παρουσιάστηκαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, σε συνέχεια της διεξαγωγής του διαγωνιστικού σκέλους που έλαβε χώρα στην Αθήνα από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου.

Συνολικά αξιολογήθηκαν 420 κρασιά, από 140 οινοποιεία και 74 ποικιλίες για να αναδειχθούν εκείνα που τιμήθηκαν με μία θέση στη λίστα των 50 Great Greek Wines και θα εκπροσωπήσουν επάξια τη χώρα μας στις διεθνείς αγορές ώστε να τοποθετηθεί το ελληνικό κρασί στην κορυφή της παγκόσμιας οινικής σκηνής.

Ο Γιάννης Καρακάσης, Master of Wine και ιδρυτής του 50 Great Greek Wines δήλωσε μετά την απονομή: «Το πρώτο βήμα για να βάλουμε ένα επιπλέον λιθαράκι στο οικοδόμημα του ελληνικού κρασιού ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Πολλά συγχαρητήρια σε όσους παραγωγούς κατάφεραν να δουν το κρασί τους στη λίστα του πρώτου 50 Great Greek Wines. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους όλους τους παραγωγούς που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία, δίνοντας ψυχή στο όραμά μας, τους συνεργάτες μου και τους χορηγούς μας που πίστεψαν σε αυτή την πρωτοβουλία».

Σχετικά με τα επόμενα βήματα του καινοτόμου οινικού project 50 Great Greek Wines, ο Γιάννης Καρακάσης MW, επεσήμανε: «Δεν σταματάμε εδώ! Θα συνεχίσουμε μεθοδικά τις ενέργειές μας ώστε να καταφέρει παγκοσμίως το ελληνικό κρασί να αποτελεί δική του κατηγορία, να καταφέρει να βγει από τα «The Others». Έτσι, σε λίγες μέρες θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πλάνο των ενεργειών που σχεδιάζουμε εδώ και καιρό για την περαιτέρω προώθηση και προβολή του ελληνικού κρασιού».

Ακολουθεί η λίστα με τα κρασιά που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία από την ομάδα των καταξιωμένων κριτών και κατάφεραν να λάβουν μία θέση ανάμεσα στα 50 Great Greek Wines:

1. Estate Argyros, Cuvée Evdemon 2016, Santorini

2. Estate Argyros, Cuvée Monsignori 2017, Santorini

3. Alpha Estate, Ecosystem Xinomavro Reserve Vieilles Vignes Single Block ''Barba Yannis'' 2016, Amyndeo

4. Tiniaki Ampelones, Clos Stegasta Assyrtiko 2018, Tinos

5. Chatzivariti Winery, Mus Xinomavro 2018, Slopes of Paiko

6. Ktima Biblia, Chora Areti Assyrtiko 2018, Pangaio

7. Oenops Wines, Xinomavraw 2018, Macedonia

8. Volcanic Slopes, Vineyards Pure 2017, Santorini

9. Gaia Wines, Gaia Estate 2016, Nemea

10. Domaine Skouras, Viognier Eclectique 2018, Peloponnese

11. Cavino, Mega Spileo Moschato 2019, Peloponnese

12. Lyrarakis Wines, Dafni Psarades 2018, Crete

13. Domaine Skouras, Moscofilero 2019, Peloponnese

14. Oenops Wines, Vidiano 2019, Crete

15. Artemis Karamolegos, Winery '34''2018, Santorini

16. Tselepos-Canava Chrissou, Laoudia 2018, Santorini

17. Tiniaki Ampelones, Clos Stegasta Mavrotragano 2017

18. Dougos Winery, Μeth'Imon ''L'' Limniona 2018, Thessaly

19. Domaine Skouras, Nemea 2018, Nemea

20. Papagiannakopoulos, Ypsilon Agiorgitko 2019, Peloponnese

21. Ktima Biblia Chora, Ovilos White 2019, Pangaio

Alpha Estate, Rosé Single Vineyard ''Hedgehog'' 2019, Amyndeo

23. Aslanis Family Winery, Limnio 2018, Macedonia

Estate Argyros, Cuvée Monsignori 2018, Santorini

25. Dougos Winery, Rapsani Old Vines 2017, Rapsani

26. La Tour Melas, Palies Rizes Agiorgitiko 2017

27. Ktima Gerovassiliou, Malagousia 2019, Epanomi

28. Papaionannou Estate, Microclima 2006, Nemea

29. Domaine Economou, Sitia 2004, Crete

30. Gentilini Winery & Vineyards, Gentilini Robola Wild Paths 2019, Cephalonia

31. Domaine Karanika, Cuvée de Reserve Brut 2016, Macedonia

32. Vriniotis Winery, Assyrtiko Sur Lies 2018, Evia

33. Mylonas Winery, Savatiano 2019, Attica

34. Troupis Winery, “Route 111” 2018, Peloponnese

35. Ktima Gerovassiliou, Sauvignon Blanc 2018, Epanomi

36. Aoton Winery, Aoton Savatiano 2015, Attica

37. Artemis Karamolegos, Winery Louroi Platia 2017, Santorini

38. Vriniotis Winery, IAMA Rosé 2019, Evia

39. Ktima Biblia Chora, Biblia Chora White 2019, Pangaio

40. Foundi Estate, Foundi Estate 2015, Naoussa

Tselepos-Canava Chrissou, Santorini Vieilles Vignes 2018, Santorini

Ktima Diamantakos, Naoussa 2017, Naoussa

43. Rouvalis Winery, Tsiggelo Mavrodaphne 2018, Aigialeia

44. Douloufakis Winery, Aspros Lagos Vidiano 2019, Crete

45. Kechris Winery, Tear of the Pine Retsina 2019, Macedonia

46. Mitravelas Estate, Ktima Red 2018, Nemea

Monsieur Nicolas by G.Karamitros, Paradise Can Wait 2017, Karditsa

48. Sant'Or, Santameriana 2019, Achaia

49. Alpha Estate, Xinomavro Single Vineyard ''Hedgehog'' 2017, Amyndeo

50. Avantis Estate, Agios Chronos Red 2016, Evia

Παράλληλα ανακοινώθηκαν τα τοπ 3 στις επιμέρους κατηγορίες του 50 GGW:

The Great Sweet Wines

1. Estate Argyros Vinsanto 12 Years Barrel Aged 2004, Santorini

2. Estate Argyros Vinsanto 4 Years Barrel Aged 2012, Santorini

3. Estate Argyros Vinsanto 20 Years Barrel Aged 1996, Santorini

The Great Assyrtikos

1. Estate Argyros Cuvée Evdemon 2016, Santorini

2. Estate Argyros Cuvée Monsignori 2017, Santorini

3. Tiniaki Ampelones Clos Stegasta Assyrtiko 2018, Tinos

Τhe Great Indigenous Whites (Non Assyrtikos)

1. Lyrarakis Wines Dafni Psarades 2018, Crete

2. Domaine Skouras Moscofilero 2019, Peloponnese

3. Oenops Wines Vidiano 2019, Crete

The Great Blends Whites

1. Ktima Biblia Chora Ovilos White 2019, Pangaio

2. Ktima Biblia Chora Biblia Chora White 2019, Pangaio

3. Ktima Dyo Ipsi Dialogos White 2019, Peloponnese

The Great International Whites

1. Domaine Skouras Viognier Eclectique 2018, Peloponnese

2. Ktima Gerovassiliou Sauvignon Blanc 2018, Epanomi

3. Wine Art Estate Idisma Drios Chardonnay 2018, Drama

The Great Xinomavros

1. Alpha Estate Ecosystem Xinomavro Reserve Vieilles Vignes Single Block ”Barba Yannis” 2016, Amyndeo

2. Chatzivariti Winery Mus Xinomavro 2018, Slopes of Paiko

3. Oenops Wines Xinomavraw 2018, Macedonia

The Great Agiorgitikos

1. Gaia Wines Gaia Estate 2016, Nemea

2. Domaine Skouras Nemea 2018, Nemea

3. Papagiannakopoulos Ypsilon Agiorgitko 2019, Peloponnese

The Great Indigenous Reds

1. Tiniaki Ampelones Clos Stegasta Mavrotragano 2017

2. Dougos Winery Μeth’Imon ”L” Limniona 2018, Thessaly

3. Aslanis Family Winery Limnio 2018, Macedonia

The Great Blends Reds

1. Domaine Economou Sitia 2004, Crete

2. Troupis Winery Route 111, 2018, Peloponnese

3. Avantis Estate Agios Chronos Red 2016, Evia

The Great International Reds

1. Monsieur Nicolas by G.Karamitros Paradise Can Wait 2017, Karditsa

2. Lafazanis Winery Pylos Cabernet Sauvignon 2017, Peloponnese

3. Domaine Costa Lazaridi Chateau Julia Merlot 2018, Drama

The Great Rosés

1. Alpha Estate Rosé Single Vineyard ”Hedgehog” 2019, Amyndeo

2. Vriniotis Winery IAMA Rosé 2019, Evia

3. Troupis Winery Hoof & Lur Moschofilero 2019, Peloponnese

The Great Retsinas

1. Kechris Winery Tear of the Pine Retsina, Macedonia

2. Mylonas Winery Retsina, Attica

3. Domaine Papagiannakos Retsina of Mesogaia, Attica

The Great Value for Money Whites

1. Cavino Mega Spileo Moschato 2019, Peloponnese

2. Lyrarakis Wines Dafni Psarades 2018, Crete

3. Domaine Skouras Moscofilero 2019, Peloponnese

The Great Value for Money Reds

1. Domaine Skouras Nemea 2018, Nemea

2. Papagiannakopoulos Ypsilon Agiorgitko 2019, Peloponnese

3. Athanasiou Winery Thronos 2017, Nemea

The Great Sparkling Wines

1. Domaine Karanika Cuvée de Reserve Brut 2016, Macedonia

2. Nikolou Winery Botanic Sparkling 2017, Attica

3. Matamis Wines Matamis Brut 2017

The Great Organic/Biodynamic Wines

1. Tiniaki Ampelones Clos Stegasta Assyrtiko 2018, Tinos

2. Chatzivariti Winery Mus Xinomavro 2018, Slopes of Paiko

3. Ktima Biblia Chora Areti Assyrtiko 2018, Pangaio

Τι είναι το 50 Great Greek Wines

Μία πολυεπίπεδη πλατφόρμα ανάδειξης και εξωστρέφειας του ελληνικού κρασιού, ένα πολύτιμο εργαλείο στη διάθεση της ελληνικής παραγωγής για να βγει πιο δυναμικά εκτός συνόρων. Ο μεγάλος νικητής αυτού του σύγχρονου εγχειρήματος, στο επίκεντρο του οποίου θα είναι η διαδικασία ανάδειξης των καλύτερων Ελληνικών κρασιών, είναι το ελληνικό κρασί.

