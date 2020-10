Το Athens Democracy Forum ανοίγει τις (διαδικτυακές) πύλες του στο κοινό την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020. Με τίτλο «Η Νέα (Αντι) Κανονικότητα», το συνέδριο, που λόγω των παγκόσμιων εξελίξεων πραγματοποιείται σε υβριδική μορφή, διαδικτυακά αλλά με φυσική παρουσία μιας ομάδας ομιλητών που θα απευθύνουν από ειδικά διαμορφωμένο στούντιο, θα εξετάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το πολίτευμα και ολόκληρος ο κόσμος στην εποχή της πανδημίας.

Οι συζητήσεις και οι ομιλίες θα κινηθούν πάνω σε έξι βασικές θεματικές:

Η Δημοκρατία εν καιρώ κρίσης

Η Διπλή Απειλή για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία

Ο Καπιταλισμός στην μετά – Covid εποχή

Γεωπολιτικές Αλλαγές και Παγκόσμιες Ανισότητες

Η Δύναμη της Πίστης

Η Ανοδος του Αυταρχισμού: Ποιος είναι υπεύθυνος;

Από τις Διαμαρτυρίες του Δρόμου στις Κυβερνήσεις

Τις εργασίες του Athens Democracy Forum θα ανοίξει η κεντρική ομιλία της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Μεταξύ των θεματικών διαλόγων που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον είναι οι ομιλίες και οι συζητήσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κλιματική Αλλαγή και το Μεταναστευτικό, τα πάνελ για τον ρόλο της Τεχνολογίας στην πληροφόρηση, ο Αριστοτέλειος Λόγος από τον Πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, η συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία Dubravka Šuica, και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, καθώς οι συζητήσεις για το μέλλον της Κίνας στον παγκόσμιο χάρτη.

Το Athens Democracy Forum θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, Juan Guaidó.



Το Athens Democracy Forum θα διαρκέσει από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2020 ενώ το πρωινό του Σαββάτου, 3 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει συζήτηση με τον συγγραφέα και ιστορικό Γιουβάλ Νόα Χαράρι.

Η φετινή εκδήλωση του Athens Democracy Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κατερίνας Σακελλαροπούλου, το Kofi Annan Foundation, τον Δήμο Αθηναίων και την Καθημερινή. Περισσότεροι από 70 ομιλητές έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους είτε με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά.

Το συνέδριο θα συντονίσουν οι σημαντικότεροι συνεργάτες των The New York Times: ο βασικός αρθρογράφος των The New York Times, Roger Cohen, η Liz Alderman, Chief European Business Correspondent, ο Steven Erlanger, Chief Diplomatic Correspondent – Europe, η Alison Smale Journalist and Former Under Secretary General for Global Communications, United Nations κ.α.

Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Απαραίτητη η προεγγραφή στο www.athensdemocracyforum.com