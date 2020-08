Στα ελληνικά χωρικά ύδατα βρίσκεται σήμερα, Τρίτη (17/8), το ελικοπτεροφόρο του 6ου στόλου των ΗΠΑ, USS Hershel «Woody» Williams.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό «σούπερ» πλοίο ειδικών επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται συχνά, το οποίο μεταφέρει ελικόπτερα και πεζοναύτες, ενώ δεν αποκλείεται να προγραμματιστούν και ασκήσεις με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλοίο αναχώρησε από τη Νάπολη χθες, Δευτέρα και την έλευση του USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα, είχε προαναγγείλει με tweet του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk