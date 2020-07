Το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί το Athens Democracy Forum.

Η φετινή εκδήλωση διοργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times και θα είναι ένα ψηφιακό συνέδριο με δωρεάν διαδικτυακή συμμετοχή, που θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία στην Αθήνα μόνο ενός μικρού αριθμού ομιλητών και προσκεκλημένων.

Πριν ακόμα την τρέχουσα κρίση, η Δημοκρατία βρισκόταν σε κίνδυνο – από τις εκλογικές νοθείες και τη διασπορά εξτρεμιστικών ιδεολογιών, μέχρι τις διαρκώς αυξανόμενες εξεζητημένες τακτικές ισχυρών ανδρών. Οι συνέπειες είναι ανησυχητικά εμφανείς: προσφυγικά κύματα, κλιματική αλλαγή, οικονομική αστάθεια και γενικευμένη παγκόσμια αναταραχή. Από τη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία της νόσου Covid-19 έχουν επικρατήσει οι επιθέσεις, και η ανάγκη επανα-επινόησης της δημοκρατίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Με τίτλο Η Νέα (Αντι) Kανονικότητα το Athens Democracy Forum θα συγκεντρώσει ηγετικές προσωπικότητες της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και του μη κερδοσκοπικού τομέα, για να διερευνήσουν πραγματικές λύσεις στα πιο κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η Δημοκρατία.

Με βασικό παρουσιαστή τον αρθρογράφο των New York Times Roger Cohen, το συνέδριο θα συντονίσουν επίσης οι σημαντικότεροι συνεργάτες των The New York Times: Serge Schmemann (Member of the NYT Editorial Board & Athens Democracy Forum Program Director) Liz Alderman (Chief European Business Correspondent); Katrin Bennhold (Berlin Bureau Chief); και Steven Erlanger (Chief Diplomatic Correspondent – Europe).

Οι ομιλητές

Μεταξύ των ομιλητών που έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους:

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας

Μαργαρίτης Σχοινάς, Vice-President of the European Commission

Marija Pejčinović Burić, Secretary-General of the Council of Europe

Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων

Juan Guaido, President of the National Assembly of Venezuela

Jeffrey Sachs, Director of the Center for Sustainable Development at Columbia University

Annika Savill, Executive Head of the United Nations Democracy Fund

Kerry Kennedy, President of the Robert F. Kennedy Human Rights organization

Kishore Mahbubani, Distinguished Fellow of the Asia Research Institute at the National University of Singapore

Josiah Ober, Constantine Mitsotakis Professor of Political Science and Classics at Stanford University

Achilles Tsaltas, President of Athens Democracy Forum

Για δεύτερη χρονιά, το Forum οργανώνεται από το Democracy and Culture Foundation, έναν ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό οργανισμό, σε συνεργασία με τους The New York Times, που επιμελούνται τις θεματικές συζητήσεις του συνεδρίου και δημοσιεύουν ειδικές εκθέσεις. Το Ίδρυμα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο που θα παραγάγουν τα αποτελέσματα «βέλτιστης διακυβέρνησης» και «ενθάρρυνσης συμμετοχής των πολιτών».

Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Απαραίτητη η προεγγραφή στο athensdemocracyforum.com.