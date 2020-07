Ένα πανέμορφο ακριτικό νησί και ένα σπουδαίο μήνυμα: «Το Νερό Είναι Στα Χέρια Μας»!

Το Finish μαζί με το Global Water Partnership - Mediterranean και την ομάδα δράσης (μέσα στην οποία ήταν φυσικά και το reader.gr) της παγκόσμιας αυτής δέσμευσης αποβιβάστηκε στον Άη Στράτη, για να ενημερώσει τους 268 φιλόξενους κατοίκους του για την εξοικονόμηση του νερού, ένα αγαθό πολύτιμο σε όλο τον πλανήτη.

Το πλάνο, όμως, δεν είχε μόνο ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, αλλά και δώρα! Όλα τα νοικοκυριά και τα καταλύματα του βορειο-ανατολικού νησιού του Αιγαίου - με τις πανέμορφες παραλίες! - εξοπλίστηκαν με συσκευές εξοικονόμησης νερού, με τους ανθρώπους του να παίρνουν πολύ «ζεστά» αυτή την πρωτοβουλία, θεωρώντας σημαντική την συμβολή τους στην χαμηλή κατανάλωση αυτού. Οι κάτοικοι άνοιξαν την πόρτα τους με χαρά και μας αγκάλιασαν, μας φίλεψαν όλο και κατιτίς, έκατσαν σε μια καρέκλα για να ακούσουν τον σκοπό της πρωτοβουλίας και τοποθέτησαν το ειδικό kit στο σπίτι/κατάλυμά τους.

Και τι περιείχε αυτό το ειδικό kit; Ένα ακροφύσιο βρύσης, που βοηθάει για την χαμηλότερη - και όχι αλόγιστη - ροή του νερού, ένα τηλέφωνο ντους με ρυθμίσεις επίσης για τη χαμηλότερη ροή του νερού και ένα ειδικό «μπαλόνι», το οποίο γεμίζεις με ένα λίτρο νερό και το τοποθετείς μέσα στο καζανάκι. Έτσι, κάθε φορά που το τραβάς, γλιτώνεις κι ένα λίτρο άσκοπης κατανάλωσης, τη στιγμή που γίνεται η... δουλειά κανονικά! Ένας τυχερός, μάλιστα, πήρε μετά από κλήρωση κι ένα πλυντήριο πιάτων - με τη χρήση του πλυντηρίου πιάτων όταν γεμίσει αντί για το πλύσιμο στο χέρι εξοικονομείς έως και 110 L νερό/πλύση* - μαζί με τις ταμπλέτες Finish Quantum Ultimate ( με την ισχυρή σύνθεση τους, απομακρύνουν τα λίπη χωρίς να χρειάζεται ξέβγαλμα των πιάτων πριν την τοποθέτηση στο πλυντήριο**) για τρεις μήνες!

Στόχος μέσα από αυτή την πολύ σημαντική δράση είναι να εξοικονομηθούν 500.000 λίτρα νερού σε διάστημα ενός έτους, αλλά και η προώθηση της εξοικονόμησης νερού σε νησιά και κοινότητες με περιορισμένους υδατικούς πόρους, ως μέτρο για την υδατική ασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αν σκεφτεί κανείς πως η Ελλάδα, βρίσκεται στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, όσον αφορά τα προβλήματα λειψυδρίας, τότε καταλαβαίνει και πόσο σπουδαία είναι αυτή η πρωτοβουλία.

Οι κάτοικοι του «θεραπευτικού» αυτού νησιού αποδείχθηκαν... στρατιώτες και μόλις έβαλαν το λιθαράκι τους, συμβάλλοντας στην υλοποίηση μιας πολυετούς δέσμευσης, δίνοντας το «σύνθημα» για τη συνέχεια που έρχεται! Περισσότερα θα σας τα αποκαλύψουμε στο αναλυτικότερο ρεπορτάζ που ακολουθεί!

Μάθε περισσότερα για τη δράση μέσω των hashtags #ToNeroEinaiStaXeriaMas #Finish #FinishQuantumUltimate #AiStratis

*Πηγή : Berkholz, P. (2016) Laboratory Investigation of Manual Dishwashing Habits and its Resource

**Πηγή : Australian Bureau of Statistics, Nielsen Homescan & global Finish research on dishwashing usage