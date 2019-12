Βρισκόμαστε λίγα εικοσιτετράωρα πριν τα φετινά Χριστούγεννα και όλοι έχουμε στο μυαλό μας δεκάδες ανθρώπους που θέλουμε να τους αγοράσουμε δώρα. Σε ποιο κατάστημα να πρωτοαπευθυνθούμε και τι να πρωτοδιαλέξουμε;

Για να σας βγάλουμε από την δύσκολη θέση, πήγαμε μέχρι τα Public του Συντάγματος, τα οποία για άλλη μια φορά έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και έχουν βάλει στο χριστoυγεννιάτικο κλίμα όλη την πόλη και επιλέξαμε δέκα δώρα για τον gamer.

Αυτές, λοιπόν, είναι οι προτάσεις μας:

1. Πολυθρόνα Γραφείου Gaming Κυλλήνη Κόκκινο/Μαύρο

Η καρέκλα γραφείου Κυλλήνη σχεδιάστηκε για εσένα που θέλεις να απολαμβάνεις ατελείωτες ώρες gaming μπροστά από τον υπολογιστή ή την κονσόλα σου. Είναι εξοπλισμένη με ειδικά μαξιλαράκια στο ύψος του σβέρκου και της μέσης, για να μπορείς να παίζεις άνετα.

2. Trust GXT 1180RW Gaming Bundle 4-in-1 - Αξεσουάρ Gaming

Το Trust GXT 1180RW Gaming Bundle 4-in-1 σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι για να ανεβάσεις επίπεδο στην gaming εμπειρία σου, σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει πληκτρολόγιο, ποντίκι, ακουστικά και mousepad!

3. Sony PlayStation 4 Slim D Chassis - 500GB - Fortnite Neo Versa bundles

Λεπτότερο, ελαφρύτερο, εξίσου γοητευτικό. To Playstation 4 Slim είναι το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας νέας γενιάς της Sony, και με διαφορά η ισχυρότερη παιχνιδομηχανή που έχει δημιουργήσει ως σήμερα. Η συσκευή εγγυάται υψηλές επιδόσεις χάρη στον πανίσχυρο, ειδικά κατασκευασμένο επεξεργαστή AMD “Jaguar” με τους οκτώ x86-64 πυρήνες, τη μνήμη συστήματος RAM 8GB GDDR5 και την κορυφαία μονάδα επεξεργασίας γραφικών (GPU) νέας γενιάς AMD Radeon, με συνολικά 1.84 Teraflops επεξεργαστικής ισχύος!

4. Microsoft Xbox One S White All Digital Edition V2 1TB - Minecraft & Sea of Thieves & Fortnite

Το Xbox One S All-Digital Edition V2 σου δίνει την δυνατότητα να παίζεις ψηφιακά παιχνίδια χωρίς δίσκους και να δημιουργήσεις μια βιβλιοθήκη ψηφιακών παιχνιδιών που θα σε ακολουθεί παντού και θα είναι διαθέσιμη στο cloud. Απόκτησε πρόσβαση από οπουδήποτε στα αποθηκευμένα παιχνίδια στο cloud και απόλαυσε τη δυνατότητα προπαραγγελίας και προεγκατάστασης επερχόμενων παιχνιδιών για να παίξεΙς μόλις κυκλοφορήσουν. Με δυνατότητα αναπαραγωγής 4K βίντεο και ταινιών, λειτουργία HDR για ταινίες και παιχνίδια, 40% μικρότερο μέγεθος σε σύγκριση με το Xbox One αλλά και ανανεωμένο χειριστήριο, το Xbox One S είναι η καλύτερη ευκαιρία για να μπεις στον χώρο του gaming και να απολαύσεις πολλές extra λειτουργίες.

5. Corsair K55 RGB Gaming Keyboard GR - Πληκτρολόγιο Gaming Μαύρο

Για να είστε ανταγωνιστικοί ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα χρειάζεστε το ταχύτερο μηχανικό πληκτρολόγιο που υπάρχει! Η άμεση αποκρίση που προσφέρει το K55 RGB Gaming Keyboard μαζί με την τεχνολογία 100% anti-ghosting, σας προσφέρουν έναν ακαταμάχητο συνδυασμό ταχύτητας και ακρίβειας! Η ειδική κατασκευή αλουμινίου, μπορεί να αντέξει ακόμα και στην πιο έντονη πληκτρολόγηση προσφέροντας σας έτσι ατελείωτες ώρες gaming!

6. Nintendo Switch 2019 Neon Red/Neon Blue - Κονσόλα Nintendo

Παραδοσιακό gaming. Παντού. Γνώρισε το Nintendo Switch 2019, την νέα, επαναστατική κονσόλα της Nintendo που συνδυάζει την άνεση του gaming στον καναπέ σου με την ευκολία του φορητού gaming, δίχως να θυσιάζει την εργονομία, την ευκολία χειρισμού ή την ποιότητα των παιχνιδιών. Με το Nintendo Switch 2019, μπορείς να απολαύσεις τίτλους κάθε είδους που σημάδεψαν το gaming και την Nintendo ανά τα χρόνια, σε όλη την «τηλεοπτική» τους δόξα από τον καναπέ σου, με το χειριστήριό σου.

7. Fifa 20 - PS4 Game

Το Fifa 20 φέρνει στη ζωή δύο πλευρές του The World's Game - το κύρος της επαγγελματικής σκηνής και μια νέα αυθεντική εμπειρία street football το EA SPORTS VOLTA . Το Fifa 20 καινοτομεί σε όλο το παιχνίδι, το football intelligence ξεκλειδώνει ένα πρωτοφανές ρεαλισμό. Επίσης το FIFA Ultimate Team mode προσφέρει περισσότερους τρόπους για να φτιάξεις την dream team σου.

8. God of War Playstation Hits - PS4 Game

Ο Θεός του Πολέμου επιστρέφει! Ο Kratos πρωταγωνιστεί στο νέο God of War, την πολυαναμενόμενη συνέχεια της φανταστικής σειράς δράσης που κατάκτησε αμέτρητα βραβεία και την καρδιά του κοινού. Ο γηραιότερος και πιο φιλήσυχος Σπαρτιάτης, πλέον φαίνεται πως ζει μια πιο φυσιολογική ζωή, μακριά από το Ελληνικό πάνθεον που σφάγιασε -- για την ακρίβεια, η Σκανδιναβοί Θεοί είναι η επόμενη θήρα του.

9. Western Digital Elements WDBU6Y0020BBK 2TB 2.5" USB 3.0 Μαύρο & Headphones Crystal Audio

Με τεράστια χωρητικότητα 2 TB σε ένα εκπληκτικά μικρό περίβλημα, ο WD Elements 2 TB 2.5" USB 3.0 είναι ο ιδανικός σύντροφος για κάποιον με πολλά βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και αρχεία που θέλει να τα αποθηκεύσει και να τα προστατεύσει. Όταν συνδέεται σε μια θύρα USB 3.0, ο δίσκος αυτός επιτρέπει να έχετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε αρχεία με εκπληκτική ταχύτητα. Μείωση του χρόνου μεταφοράς έως και 3 φορές σε σύγκριση με τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων ενός USB 2. Η μονάδα τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη μεταφοράς τροφοδοτικού.

10. Razer Kraken X Lite PC & PS4 Analog Gaming Headshet Μαύρο

Τα Razer Kraken X Lite PC & PS4 Analog Gaming Headshet είναι το gaming headset που θα καλύψει τις ανάγκες ακόμα και των πλέον απαιτητικών gamers. Η εταιρεία, το όνομα της οποίας έχει γίνει συνώνυμο του απόλυτου gaming hardware ξαναχτυπά, αυτή τη φορά με ένα headset ικανό να προσφέρει εξωπραγματικό surround ήχο, ελαφριά και εργονομική κατασκευή μόλις 250 γραμμάρια και ενεργή μόνωση ήχου για να «βυθίζεσαι» με τις ώρες στους κόσμους των αγαπημένων σου παιχνιδιών και όχι μόνο!