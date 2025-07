Τέξας: Τους 69 έφτασαν οι νεκροί απ' τις πλημμύρες - Αγωνία για αγνοούμενα παιδιά

Συνεχίζουν να αγνοούνται 11 κορίτσια από θερινή κατασκήνωση που παρέσυραν τα νερά. Σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20:14

Ο απολογισμός από τις πλημμύρες στο Τέξας έφτασε τους 69 νεκρούς και θα αυξηθεί, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση παιδιών που αγνοούνται μετά την καταστροφή.

Μόνο στην κομητεία του Κερ, «έχουμε επιβεβαιώσει 59 θανάτους», 38 ενηλίκων και 21 παιδιών, δήλωσε ο τοπικός σερίφης Λάρι Λέιθα κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου προειδοποιώντας ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Ανάμεσα στα 750 παιδιά χριστιανικής κατασκήνωσης κοριτσιών στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε, ο αριθμός των αγνοούμενων ανέρχεται πλέον σε 11 παιδιά που αναζητούνται μαζί με έναν ομαδάρχη, έναντι 27 προηγουμένως, διευκρίνισε ο σερίφης χωρίς να εξηγήσει αν η διαφορά αυτή οφείλεται στην ανεύρεση νεκρών στο μεταξύ.

«Βρίσκουμε πτώματα σχεδόν παντού», δήλωσε από την πλευρά του εκπρόσωπος των αρχών της πόλης Κέρβιλ.

Στους 59 νεκρούς της κομητείας Κερ προστίθενται εννέα ακόμη θάνατοι σε διπλανές κομητείες.

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις προκλήθηκαν από τις κατακλυσμιαίες βροχές στο κέντρο του Τέξας την Παρασκευή, ημέρα της εθνικής γιορτής των ΗΠΑ, που ανέβασαν κατά οκτώ μέτρα την στάθμη των υδάτων του ποταμού Γκουανταλούπε μέσα σε 45 λεπτά. Το νερό έπεσε με ρυθμό 300 μιλιμέτρ/ώρα, που ισοδυναμεί το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε ζώνη μείζονος καταστροφής για το Κερ Κάουντι του Τέξας, έπειτα από τις κατακλυσμιαίες βροχές και πλημμύρες που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει στους 59, ενώ τα παιδιά που έχασαν την ζωή τους ανέρχονται σε 21, ανακοίνωσε ο τοπικός σερίφης.

Η κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε ζώνη μείζονος καταστροφής γίνεται για να διασφαλισθεί ότι οι ομάδες αρωγής έχουν στην διάθεσή τους τους πόρους που χρειάζονται, εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι οικογένειες αυτές ζουν μία απίστευτη τραγωδία, με πολλούς νεκρούς και πολλούς ακόμη αγνοούμενους», έγραψε σε ανάρτησή του.

Please do not victim shame: This is what a Texas hill Country flash flood looks like. pic.twitter.com/3m5VcvJHCY

— Houston Flood (@houston_flood) July 5, 2025