Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή - Τέσσερις νεκροί στο Ισραήλ από τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Το Ιράν συνέχιζε σήμερα το πρωί να εκτοξεύει ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ, σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων στο έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που εγείρει ανησυχίες για κλιμάκωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα, το πρωί του Σαββάτου αναχαιτίστηκαν ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Νεκράς Θάλασσας και της Δυτικής Όχθης, ενώ στην περιοχή ήχησαν οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού.

Οι σειρήνες της αεράμυνας ήχησαν δυο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας και άλλη μια νωρίς το πρωί στο Τελ Αβίβ και στην Ιερουσαλήμ, με τον στρατό να προτρέπει τον πληθυσμό να πάει στα καταφύγια. Το επίπεδο συναγερμού μειώθηκε κατόπιν, την πρώτη φορά περίπου μισή ώρα αργότερα, τη δεύτερη κάπου δέκα λεπτά αργότερα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν εκτοξεύσεις «δεκάδων» πυραύλων, οι περισσότεροι από τους οποίους αναχαιτίστηκαν, κατ’ αυτές.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες της εφημερίδας Jerusalem Post υπάρχουν πληροφορίες για τέσσερις νεκρούς και 70 τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Χθες βράδυ, η πυροσβεστική του Ισραήλ έκανε λόγο για «πολλά μείζονα συμβάντα» σε προάστια του Τελ Αβίβ.

Η Τεχεράνη ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον «δεκάδων στόχων», ανάμεσά τους «στρατιωτικές βάσεις και υποδομές» στο Ισραήλ.

Εξαπολύθηκαν τουλάχιστον έξι κύματα ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων μετά τη σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών χθες το πρωί, που έπληξαν πάνω από 200 στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις και σκότωσαν κορυφαίους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, που στοχοποίησαν επίσης πολυκατοικίες, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 78 και να τραυματιστούν άλλοι 320 και πλέον, στην «μεγάλη πλειονότητά τους άμαχοι», δήλωσε ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί.

