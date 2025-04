Κατασβέστηκε η φωτιά σε εμπορικό κέντρο της Μόσχας - Εξερράγη σταθμευμένο όχημα

Τα αίτια της έκρηξης είναι μέχρι στιγμής ασαφή και δεν είναι γνωστό αν βρισκόταν κάποιος μέσα στο όχημα τη στιγμή της έκρηξης.

Τελευταία ενημέρωση 16:33

Δυνάμεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κατέσβεσαν την φωτιά που ξέσπασε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων σε ένα εμπορικό κέντρο στην επιχειρηματική περιοχή της Μόσχας, έπειτα από έκρηξη αυτοκινήτου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από διάφορα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μαύρο καπνό να υψώνεται ανάμεσα σε ουρανοξύστες στην περιοχή στις όχθες του ποταμού Μόσχα.

