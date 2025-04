Adolescence: H σειρά φαινόμενο στις 10 δημοφιλέστερες όλων των εποχών του Netflix

Από την πρώτη στιγμή της προβολής της, η βρετανική σειρά «Adolescence» δεν καθήλωσε απλώς το κοινό, αλλά προβλημάτισε τους γονείς και έδωσε τροφή για σκέψη στην κοινωνία με το μήνυμα που έθεσε στο τραπέζι σχετικά με την εφηβεία

Από την πρώτη στιγμή της προβολής της, η βρετανική σειρά «Adolescence» δεν καθήλωσε απλώς το κοινό, αλλά προβλημάτισε τους γονείς και έδωσε τροφή για σκέψη στην κοινωνία με το μήνυμα που έθεσε στο τραπέζι σχετικά με την εφηβεία. Χτύπησε ξεκάθαρα το καμπανάκι για την επίδραση των social media στη ζωή των παιδιών και την σκοτεινή στροφή που μπορεί εκείνη να πάρει όταν ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η τοξική αρρενωπότητα κυριαρχήσει στη ζωή τους.

Αυτός ο πρωτόγνωρος αντίκτυπος της σειράς, αποτυπώνεται πλέον με εντυπωσιακό τρόπο και στους αριθμούς αφού η σειρά φαινόμενο του Netflix σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και πλέον στρογγυλοκάθεται στις 10 δημοφιλέστερες σειρές της διάσημης streaming πλατφόρμας.

Έχει περάσει κάτι περισσότερο από ένας μήνας από τότε που το τετράπτυχο δράμα προβλήθηκε στο Netflix στις 13 Μαρτίου και έχει ήδη καταγράψει 124,2 εκατομμύρια προβολές, ανεβαίνοντας μία θέση, στο νούμερο 3. Οι μόνες σειρές που προηγούνται του Adolescence και δεν του επιτρέπουν προς το παρόν να γίνει η σειρά του Netflix με τις περισσότερες προβολές είναι το Stranger Things 4, που μετρά πάνω από 140 εκατομμύρια προβολές, και η 1η σεζόν του Wednesday, η οποία έχει προβληθεί συνολικά 252,1 εκατομμύρια φορές. Το Dahmer βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση, ενώ η πρώτη σεζόν του Bridgerton συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα.

Η επιρροή της σειράς είναι τέτοια που λίγο μετά την κυκλοφορία της σειράς, αναφέρθηκε σε αυτή ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε ομιλία του στην βρετανική, τονίζοντας ότι το λεπτό ζήτημα που θίγει πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας.

Ενώ το "Adolescence" είχε προγραμματιστεί ως μίνι σειρά 4 επεισοδίων, η απροσδόκητη επιτυχία της έκανε τον δημιουργό του Stephen Graham και την σύζυγό του/παραγωγό Hannah Walters (η οποία έχει επίσης έναν μικρό ρόλο στη σειρά) να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να επεκτείνουν τη σειρά σε μια ανθολογία.

Tο Top 10 του Netflix

1. Wednesday: Season 1 - 252.100.000 προβολές

2. Stranger Things: Season 4 - 140.700.000 προβολές

3. Adolescence - 124.200.000 προβολές

4. Dahmer: Monster: The Jeffrey Dahmer Story - 115.600.00 προβολές

5. Bridgerton: Season 1 - 113.300.000 προβολές

6. The Queen's Gambit: Limited Series - 112.800.000 προβολές

7. Bridgerton: Season 3 - 106.000.000 προβολές

8. The Night Agent: Season 1 - 98.200.000 προβολές

9. Fool Me Once - 98.200.000 προβολές

10. Stranger Things Season 3 - 94.800.000 προβολές