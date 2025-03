Τραμπ: Διέταξε μεγάλης έκτασης αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη - Τουλάχιστον 31 νεκροί

Θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση απαντούν οι Χούθι, που κάνουν λόγο για έγκλημα πολέμου.

Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε «αμερικανο-βρετανική επίθεση» στη συνοικία Αλ Τζαρφ της πρωτεύουσας Σαναά και άλλοι 22 σε διαφορετικές περιοχές της Υεμένης, ανακοίνωσαν οι Χούθι στον ειδησεογραφικό τους ιστότοπο.

BREAKING: Under President Trump's orders, the U.S Navy's Harry S. Truman Carrier Strike Group carried out an attack on a Houthi target in Sanaa, the capital of Yemen.



The strikes targeted the Houthis' drones, air defenses, and missiles to free up Red Sea shipping lanes. pic.twitter.com/PQbjA7Gr19

