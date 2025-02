Φον ντερ Λάιεν: Το ΔΠΔ πρέπει να συνεχίσει τη μάχη κατά της ατιμωρησίας

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ, ICC) πρέπει να μπορεί να συνεχίσει τη μάχη του εναντίον της ατιμωρησίας σε όλον τον κόσμο χωρίς εμπόδια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ, ICC) πρέπει να μπορεί να συνεχίσει τη μάχη του εναντίον της ατιμωρησίας σε όλον τον κόσμο χωρίς εμπόδια, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Το ΔΠΔ εγγυάται τη λογοδοσία για διεθνή εγκλήματα και δίνει φωνή στα θύματα σε όλο τον κόσμο. Πρέπει να μπορεί να συνεχίσει ελεύθερα τη μάχη εναντίον της ατιμωρησίας σε όλο τον κοσμο. Η Ευρώπη θα υποστηρίζει πάντα τη δικαιοσύνη και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου», έγραψε η φον ντερ Λάιεν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

The ICC guarantees accountability for international crimes and gives a voice to victims worldwide.

It must be able to freely pursue the fight against global impunity.

Europe will always stand for justice and the respect of international law.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 7, 2025