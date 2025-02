Τραμπ: Το Ισραήλ θα παραδώσει την Γάζα στις ΗΠΑ - Οι Παλαιστίνιοι... θα επανεγκατασταθούν σε μοντέρνα σπίτια

Η διεθνής έρευνα της Deloitte για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με τίτλο «The State of Generative AI in the Enterprise 2024», αποκαλύπτει ότι, παρά την ταχεία εξέλιξη του GenAI, οι οργανωτικές αλλαγές στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις εξελίσσονται με βραδύτερους ρυθμούς.

«Το Ισραήλ θα παραδώσει την Λωρίδα της Γάζας στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τελειώσουν οι συγκρούσεις. Οι Παλαιστίνιοι ... θα έχουν ήδη επανεγκατασταθεί σε πολύ ασφαλέστερες και πιο όμορφες κοινότητες, με καινούργια και μοντέρνα σπίτια, στην περιοχή», επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ ξετυλίγοντας τις σκέψεις του για τον παλαιστινιακό θύλακα που ενθουσίασαν τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αλλά έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

«Δεν θα χρειασθούν στρατιώτες των ΗΠΑ», διευκρινίζει σε πρωινές του αναρτήσεις στο Truth Social ανασκευάζοντας λίγο την αρχική του ιδέα που προκάλεσε αντιδράσεις και διότι επιπλέον περιλάμβανε φυσική αμερικανική παρουσία στον θύλακα όσο θα εκπονείται το «σχέδιο-Γάζα».

«Δεν θα χρειάζεται κανένας αμερικανός στρατιώτης: Η σταθερότητα θα κυριαρχεί στην περιοχή!!!», έγραψε με ενθουσιασμό στο Truth Social.

Σε έναν ατεκμηρίωτο ισχυρισμό, ο Τραμπ έγραψε επίσης ότι «δισεκατομμύρια δολάρια κλάπηκαν στην USAID» και χρησιμοποιήθηκαν «για την θετική κάλυψη από τα μέσα των αντιπάλων του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ