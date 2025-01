ΕΕ: Φόρος τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος - 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς

«Ενώ χάνονται και οι τελευταίοι επιζώντες, είναι καθήκον μας, ως Ευρωπαίοι, να θυμόμαστε αυτά τα ανείπωτα εγκλήματα και να τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων», πρόσθεσε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα 6 εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ και όλα τα θύματα του Ολοκαυτώματος» υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες το βράδυ παραμονή της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Tomorrow marks 80 years since the liberation of the Nazi concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau.

We will never forget the 6 million Jews murdered in cold blood and all the victims of the Holocaust.

As the last survivors fade, it is our duty as Europeans to

