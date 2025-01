Καινοτομία, Έμπνευση, Δημιουργία: Αυτή θα είναι η HORECA 2025

500 Εκθέτες, 80.000+ Επισκέπτες, 3 Stages special events, 100+ speakers και chefs, καινοτομία, networking, έμπνευση, εμπορικές συζητήσεις και συναντήσεις. Η κορυφαία έκθεση στην Ελλάδα, η HORECA, ετοιμάζεται 7-10 Φεβρουαρίου να βάλει για ακόμα μία διοργάνωση όλη την Ελλάδα στον ρυθμό της!

Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες αναζητούν καταλύματα που προωθούν τις αειφόρες πρακτικές, που τους προσφέρουν ανέσεις σε συνδυασμό με μία εξατομικευμένη εμπειρία διαμονής ενώ παράλληλα επιθυμούν και σύγχρονες τεχνολογίες που θα κάνουν πιο εύκολη τη διαμονή τους. Οι πελάτες της μαζικής εστίασης έχουν αναπτύξει νέες καταναλωτικές συνήθειες. Παράλληλα, έννοιες όπως το contactless delivery, η εντοπιότητα, μπαίνουν στο λεξιλόγιο τους άρα θα πρέπει να μπουν και στο λεξιλόγιο των επιχειρηματιών.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την κομβική σημασία που πλέον έχουν στην προβολή μίας επιχείρησής του κλάδου οι ψηφιακές πλατφόρμες και τα social media, η έκρηξη των online κρατήσεων και παραγγελιών αλλά και η ενεργειακή κρίση, καθιστούν αναγκαία και επιτακτική την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό κάθε επιχείρησης του κλάδου Ho.Re.Ca, τόσο σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο τελικού προσφερόμενου προϊόντος.

Στην έκθεση HORECA 2025, 500 κορυφαίοι εκθέτες, θα παρουσιάσουν όλα τα νέα προϊόντα, καινοτόμες ιδέες, τάσεις της αγοράς, σύγχρονες υπηρεσίες και τεχνολογίες, συμβάλλοντας καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη και ανάπτυξη των τουριστικών καταλυμάτων, των εστιατορίων και γενικά των επιχειρήσεων της μαζικής εστίασης, της καφεστίασης, του bar industry, αλλά και της λιανικής.

Η HORECA 2025 είναι εδώ, για ακόμα μία χρονιά, για να αποτελέσει ένα τόπο ενημέρωσης, έμπνευσης και εξέλιξης για τους σύγχρονους επιχειρηματίες που οραματίζονται και σχεδιάζουν, εκπαιδεύουν συνεχώς τους ανθρώπους τους, εξελίσσονται και ακολουθούν τις τάσεις της εποχής.

3 Stages: Business & digital trends, γαστρονομικές τάσεις, πρωταθλήματα καφέ

Παράλληλα, μέσα από το πλήθος των - διάσημων πλέον - εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στα 3 θεματικά Stages της έκθεσης, πρωταρχικός στόχος για τους ομιλητές των workshops και chefs των live cooking shows είναι να μοιραστούν εμπειρίες, να μεταφέρουν γνώση και να μεταδώσουν έμπνευση που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και ανάπτυξη επιχειρήσεων του κλάδου.

Βusiness Lab: Eίναι η ΑΙ το μέλλον της προσωποποιημένης φιλοξενίας; Ποιές είναι οι τάσεις στο influencer marketing; Πώς μπορείτε να δημιουργήσετε viral περιεχόμενο για την επιχείρησή σας; Ποιός είναι ο ρόλος των εργαλείων loyalty στην αύξηση των online κρατήσεων; το Business Lab stage της HORECA, μετατρέπεται σε ένα incubator καινοτομίας με workshops, παρουσιάσεις case studies και ενδιαφέρουσες panel συζητήσεις από επιτυχημένους marketers, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στελέχη της αγοράς.

Gastronomy Lab: Ποιές είναι οι top γαστρονομικές τάσεις σήμερα; Γιατί η zero waste φιλοσοφία γίνεται το επίκεντρο κάθε μεγάλης κουζίνας; Πώς σχετίζεται η γαλλική γαστρονομία με τις τροφές των αστροναυτών; Μπορούμε να φάμε ένα σύννεφο; Αυτά και πολλά ακόμα θα απαντηθούν στο Gastronomy Lab της HORECA 2025 από κορυφαίους Έλληνες και ξένους chefs. Aνάμεσά τους οι: Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος, Θάνος Φέσκος, Δημήτρης Κατριβέσης, Γιάννης Μπαξεβάνης, Δημήτρης Χρονόπουλος, Αθηναγόρας Κωστάκος, Denis Courtiade, Martin Millouet και πολλοί άλλοι!

Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο κορυφαίος chef και διευθυντής της DUCASSE Conseil, Jerome Lacressonniere, σε συνεργασία με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Διαστημικών Ερευνών Γαλλίας, Alain Maillet, θα παρουσιάσουν στο γεύματα αστροναυτών εμπνευσμένα από την υψηλή γαλλική κουζίνα. Καινοτομία και πρωτοποριακές τεχνικές δίνουν ακόμα μία φορά ραντεβού στα Live Cooking Shows στο stage του Hall 4!

Coffee Championships 2025 by SCA Greece: To stage του Hall 1, θα φιλοξενήσει τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Barista, Brewers Cup & Coffee in Good Spirits 2025 από τον SCA Greece, που θα συγκεντρώσουν και πάλι το ενδιαφέρον και θα συσπειρώσουν όλους τους coffee experts.

Tέλος, με αφορμή τα 90 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με τίτλο «Δημιουργώντας Ευκαιρίες. Ανάπτυξη και Συνοχή.»

Τα κορυφαία ελληνικά και παγκόσμια brands του κλάδου θα υποδεχτούν , στο Metropolitan Expo, όλους εσάς τους δυναμικούς επαγγελματίες που θέλετε να εξελίξετε την επιχείρησή σας. Ιδιοκτήτες και στελέχη τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεων εστίασης και λιανικής, F&B manager, chefs, αρχιτέκτονες, διακοσμητές.

Σας περιμένουμε να ζήσουμε όλοι μαζί στον παλμό της κορυφαίας έκθεσης για τα Ξενοδοχεία και τη Μαζική Εστίαση! Θα τα πούμε HORECA!

Προμηθεύσου εδώ το εισιτήριό σου. Είσοδος αποκλειστικά για Επαγγελματίες.

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2025, 10:00-19:00

Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2025, 10:00-19:00

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2025, 10:00-19:00

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2025, 10:00-18:30

