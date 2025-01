Τουρκία: Τουλάχιστον 66 νεκροί και 50 τραυματίες από πυρκαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο

Εξήντα έξι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 51 τραυματίσθηκαν στην πυρκαγιά του ξενοδοχείου τους στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της βορειοδυτικής Τουρκίας.

«Ο αριθμός των νεκρών της πυρκαγιάς του ξενοδοχείου έφθασε τους 66. Πενήντα ένας άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά», ανακοίνωσε από τον τόπο της τραγωδίας ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια επιβεβαιώνοντας ότι η φωτιά σβήστηκε.

#BREAKING At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkey where fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured. #Bolu #Kartalkaya #Turkiye #Fire pic.twitter.com/DIZWM1u8EB

