«Ναζιστικός χαιρετισμός» ή «άγαρμπη χειρονομία»; Ο Μασκ προκαλεί σάλο

Έκανε δυο φορές χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο Έλον Μασκ, άφησε πολλούς άναυδους χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας - δυο φορές - χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Το αφεντικό - μεταξύ άλλων - του X, της SpaceX και της Tesla εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Μετά τις εκτεταμένες αντιδράσεις που ξεσήκωσε η χειρονομία του, ο ίδιος προέβη σε ανάρτηση στον λογαριασμό του στο X αναφέροντας ότι πρόκειται για ευρύτερη προσπάθεια δυσφήμισης και αμαύρωσης του ονόματός του. Επιπλέον, στην ανάρτηση περιλαμβάνεται μία παλαιότερη δημοσίευση του με την οποία εξηγούσε τον λόγο που σταμάτησε να υποστηρίζει το Δημοκρατκό Κόμμα. «Στο παρελθόν ψήφιζα τους Δημοκρατικούς γιατί ήταν κατά κύριο λόγο το κόμμα της καλοσύνης. Αλλά έχουν γίνει το κόμμα του διχασμού και του μίσους οπότε δεν μπορώ πλέον να τους υποστηρίζω και θα ψηφίσω Ρεπουμπλικάνους», ανέφερε τότε.

«Η επίθεση του «όλοι είναι Χίτλερ» έχει παλιώσει τόσο πολύ. Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα», δηλώνει για το περιστατικό της Δευτέρας.

Frankly, they need better dirty tricks.

The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025