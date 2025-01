Τραμπ: Λανσάρισε (;) το meme coin «$TRUMP» - Τέχνασμα, θύμα χάκερ ή game changer;

Χαμός στα social media και στις crypto αγορές εάν είναι όντως αληθινό...

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να τραβήξει για άλλη μια φορά την παγκόσμια προσοχή, αυτή τη φορά με το λανσάρισμα (;) του meme coin $TRUMP.

Ανακοινώθηκε μέσω της πλατφόρμας του, Truth Social και του X, δύο ημέρες πριν από την ορκομωσία του για να αναλάβει για δεύτερη φορά την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κεφαλαιοποίηση του $TRUMP μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έφτασε τα 4,8 δισ. δολ. ενώ η τιμή του έχει ξεπεράσει τα 25 δολάρια.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025