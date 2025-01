Πυρκαγιά εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα στο Λος Άντζελες – Aπομακρύνσεις κατοίκων

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

Πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε χθες Τρίτη εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στους λόφους που επιβλέπουν το Λος Άντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν τα πράγματα, εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

🚨 JUST IN: HORRIFYING video coming out of Pacific Palisades, California as wildfires run rampant due to high winds

This is getting incredibly bad incredibly quickly. pic.twitter.com/tM26p0iNdF

— Nick Sortor (@nicksortor) January 7, 2025