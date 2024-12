Καναδάς: Πανικός σε προσγείωση αεροσκάφους της Air Canada στο Χάλιφαξ - Τυλίχθηκε στις φλόγες

Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση καθώς δεν κατέβηκε ο ένας τροχός του. Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Πτήση της Air Canada που εκτελούσε το δρομολόγιο Σεντ Τζονς - Χάλιφαξ και την εκτελούσε η PAL Airlines, τυλίχτηκε στις φλόγες όταν αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Στάνφιλντ του Χάλιφαξ.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ ου Σαββάτου και οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης. Όπως έγινε γνωστό δεν κατέβηκε ο ένας τροχός με αποτέλεσμα το ελικοφόρο αεροπλάνο να συρθεί στον διάδρομο και να ξεσπάσει πυρκαγιά στον έναν κινητήρα

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

— Nick Sortor (@nicksortor) December 29, 2024