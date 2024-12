SciFY και Δημόκριτος εκπαιδεύουν τους επιστήμονες του αύριο στην εποχή του AI

Στο πλαίσιο του προγράμματος, περισσότεροι από 140 φοιτήτριες και φοιτητές εκπαιδεύτηκαν με καινοτόμο τρόπο, μέσα από ένα online course και πραγματικές ερευνητικές προκλήσεις πάνω στις οποίες εργάστηκαν ομαδικά.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την Science For You - SciFY, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, το καινοτόμο έργο «Φοιτητές Φυσικών Επιστημών: Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη», προετοιμάζοντας τη νέα γενιά επιστημόνων να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στις Φυσικές Επιστήμες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, περισσότεροι από 140 φοιτήτριες και φοιτητές εκπαιδεύτηκαν με καινοτόμο τρόπο, μέσα από ένα online course και πραγματικές ερευνητικές προκλήσεις πάνω στις οποίες εργάστηκαν ομαδικά, υπό την καθοδήγηση ερευνητών του «Δημοκρίτου». Έτσι, οι φοιτητές ανέπτυξαν νέες γνώσεις, δεξιότητες και συνδέθηκαν με την ερευνητική κοινότητα. Ταυτόχρονα, ο «Δημόκριτος» ήρθε σε επαφή με νέα ταλέντα που ενδιαφέρονται για την έρευνα και την καινοτομία. Το online πρόγραμμα παραμένει δωρεάν διαθέσιμο από τη Science For You - SciFY στο website του έργου https://ai-pioneers-students.scify.org/.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), όπως αναφέρεται με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, αλλάζει ταχύτατα τον κόσμο, με εφαρμογές που επηρεάζουν όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των Φυσικών Επιστημών. Ωστόσο, οι φοιτητές/τριες φυσικών επιστημών δεν έχουν την απαραίτητη γνώση και εξοικείωση με την ΤΝ ώστε να μπορούν να την αξιοποιήσουν, όπως απαιτείται πλέον στον χώρο της εργασίας και της έρευνας. Το έργο ήρθε να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας την απαραίτητη θεωρητική γνώση, πρακτική εξάσκηση και σύνδεση με την ερευνητική κοινότητα.

Αποτελέσματα με αντίκτυπο

-Περισσότεροι από 140 φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν μέσα από ένα καινοτόμο online course ΤΝ, ειδικά σχεδιασμένο για τις Φυσικές Επιστήμες, το οποίο παραμένει διαθέσιμο δωρεάν.

-Δημιουργήθηκαν 5 AI Scientific Challenges, βασισμένα σε πραγματικά ερευνητικά προβλήματα, όπου οι φοιτητές/τριες χρησιμοποίησαν την ΤΝ για να προτείνουν λύσεις.

-Περισσότεροι από 30 φοιτητές/τριες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν σε ένα πενθήμερο -μη ανταγωνιστικό- hackathon, όπου εφάρμοσαν τις γνώσεις τους, δούλεψαν ομαδικά και καλλιέργησαν δεξιότητες ζωτικής σημασίας για το επαγγελματικό τους μέλλον.

-Διοργανώθηκε μια εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» φέρνοντας σε επαφή φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες και φορείς, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Οφέλη για τους φοιτητές

Οι φοιτητές/τριες όπως αναφέρουν οι διοργανωτές του έργου, όχι μόνο κατανόησαν τον ρόλο της ΤΝ στις Φυσικές Επιστήμες, αλλά και απέκτησαν τα εφόδια για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους πορεία. Μέσα από την πρακτική άσκηση και τη συνεργασία με ερευνητές του «Δημοκρίτου» πολλοί εξ αυτών βρήκαν νέες ευκαιρίες για ερευνητικά έργα, διπλωματικές εργασίες και συνεργασίες.

Οφέλη για τον «Δημόκριτο» και την έρευνα

Το έργο ανέδειξε την προοπτική συνεργασίας των φοιτητών με το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, προωθώντας την αξιοποίηση της ΤΝ στην έρευνα και την επιστήμη. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ένα νέο δίκτυο υποψηφίων συνεργατών για μελλοντικά ερευνητικά έργα. «Έμεινα εντυπωσιασμένος και συγκινημένος από τα παιδιά, γιατί πολλοί ήρθαν κι από άλλες πόλεις και μόνο γι' αυτόν τον λόγο. Θα χαρούμε να είναι άνθρωποι με τους οποίους στο μέλλον θα μπορούμε να συνεργαστούμε στο εργαστήριο και να αξιοποιήσουν την ΤΝ ως ένα εργαλείο γι' αυτούς» δήλωσε ο Δρ. Παναγιώτης Κροκιδάς, Associate Researcher στο Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, που συμμετείχε στο πρόγραμμα.

Οι άνθρωποι πίσω από το εγχείρημα

Ο Βασίλης Γιαννακόπουλος, Chief Marketing Officer της Science For You - SciFY, δήλωσε: «Στη SciFY εκπαιδεύουμε πρωτοπόρους στην Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και χρόνια. Ξέραμε λοιπόν την ανάγκη και γι' αυτό υλοποιήσαμε το έργο με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, που είναι πάντα δίπλα μας. Αλλά μείναμε κι εμείς έκπληκτοι από την ανταπόκριση και την ποιότητα των νέων που συμμετείχαν. Φοιτητές και φοιτήτριες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν με ζήλο. Ήρθαν στα Challenges από Αθήνα, Πάτρα, Τρίκαλα, Ιωάννινα και έφταναν στο χώρο μισή ώρα νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Συζητούσαν ζωηρά και με ενδιαφέρον, είχαν δίψα για μάθηση. Ερευνητές και ερευνήτριες του "Δημοκρίτου" τους υποστήριξαν υποδειγματικά και έχτισαν σχέσεις μαζί τους, βλέποντας στα πρόσωπά τους δυνητικούς συνεργάτες. Θα συνεχίσουμε με περισσότερη αισιοδοξία και ενθουσιασμό το έργο αυτό. Ήδη συζητάμε με ερευνητικά ινστιτούτα να κάνουμε κάτι ανάλογο και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, για να συνδέσουμε τους φοιτητές με τον κόσμο της έρευνας και να τονώσουμε την καινοτομία στην Ελλάδα».

H Δρ. Αιμιλία Σμυρλή, υπεύθυνη του Γραφείου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», δήλωσε: «Ήταν μια εβδομάδα που πραγματικά θα μου μείνει αξέχαστη, γεμάτη ελπίδα για το μέλλον. Το να βλέπω καθημερινά νέους και νέες από κάθε γωνιά της Ελλάδας να έρχονται μισή ώρα πριν την έναρξη της ημέρας με ένα τεράστιο χαμόγελο, και να φεύγουν αργά το απόγευμα με το ίδιο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, να συνεργάζονται στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και να παρουσιάζουν με εξαιρετικό τρόπο την δουλειά τους την τελευταία μέρα, με ενέπνευσε να προσπαθώ ακόμα περισσότερο για τη στήριξη της ελληνικής φοιτητικής κοινότητας. Οι νέοι και οι νέες μας είναι η δύναμη για το αύριο».

Η Εύα Λιανού, γενική διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά που συμβάλαμε στην υλοποίηση του προγράμματος "Φοιτητές Φυσικών Επιστημών: Πρωτοπόροι στην Τεχνητή Νοημοσύνη", μιας πρωτοβουλίας που αντικατοπτρίζει τη βαθιά μας πίστη ότι η ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας αποτελεί τον πυρήνα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων του παγκόσμιου ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες αναδιαμορφώνουν τα πεδία της έρευνας και της καινοτομίας, το πρόγραμμα αυτό εξόπλισε τη νέα γενιά επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία, ώστε να αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη υπεύθυνα και αποτελεσματικά στην επαγγελματική τους πορεία, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τις δυνατότητές τους για δικτύωση με την επιστημονική κοινότητα».

