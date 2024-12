Θρίαμβος του Ζακ Οντιάρ στα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Ο Γάλλος σκηνοθέτης απέσπασε πέντε βραβεία με την πρωτοπόρα και απολαυστική ταινία του «Emilia Pérez».

Μεγάλος νικητής στα Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου αναδείχθηκε ο Ζακ Οντιάρ με την πρωτοπόρα και απολαυστική ταινία του «Emilia Pérez» να φεύγει με πέντε βραβεία, ανάμεσά τους κι αυτό της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας για το 2024. Η 37η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ (7/12) στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο της Λουκέρνης στην Ελβετία.

«Όλοι σε αυτήν εδώ την αίθουσα το γνωρίζουμε: Είμαστε τυχεροί που κάνουμε ταινίες στην Ευρώπη. Και ως Γάλλος σκηνοθέτης θέλω να υποκλιθώ σε όλους τους συνάδελφους μου σε όλον τον κόσμο που δεν έχουν την ίδια τύχη. Το σινεμά είναι μία συλλογική τέχνη, γι' αυτό και θέλω να ευχαριστήσω τις υπέροχες ηθοποιούς μου», δήλωσε ο Ζακ Οντιάρ παραλαμβάνοντας το βραβείο για την Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία της χρονιάς.

Νωρίτερα, του είχε απονεμηθεί το Βραβείο του Καλύτερου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη, καθώς και το Βραβείο για το Καλύτερο Σενάριο. Η ταινία απέσπασε επίσης το Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ (για τη Ζιλιέτ Βελφίνγκ), ενώ η πρωταγωνίστριά της, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία, καθώς είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που κερδίζει το βραβείο Καλύτερης Ευρωπαίας Ηθοποιού. Τον περασμένο Μάιο είχε μοιραστεί μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο 77ο Φεστιβάλ των Καννών, ενώ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι υποψήφια και στα Όσκαρ.

«Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κέρδιζα τίποτα απόψε. Σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω πρώτα τον καλύτερο Ευρωπαίο σκηνοθέτη γιατί δημιούργησε την καλύτερη Ευρωπαία ηθοποιό. Σ' ευχαριστώ Ζακ, σε σένα τα οφείλω όλα. Θέλω να ευχαριστήσω, επίσης, τους παραγωγούς μας γιατί πίστεψαν και στήριξαν αυτήν την ιδιαίτερη ταινία. Σήμερα φοράω μπλε φόρεμα γιατί ήθελα να τιμήσω τις ευρωπαϊκές αξίες. Δυστυχώς, δεν βρήκα να βάλω και αστέρια πάνω του», ανέφερε η Ισπανίδα ηθοποιός και έκλεισε την ομιλία της με μία έκκληση για αποδοχή και ανεκτικότητα: «Πάνω από όλα, όμως, θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στη μητέρα μου και σε όλες τις μητέρες του κόσμου γιατί ορισμένες φορές υποτιμάμε την αξία τους. Η μητέρα μου ήταν πάντα παράδειγμα για μένα. Το αφιερώνω, λοιπόν, σε όλους τους γονείς που στέκονται δίπλα και αγαπούν πραγματικά τα παιδιά τους, γιατί δυστυχώς σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχουν ακόμα οικογένειες που θα προτιμούσαν οι γιοι τους να είναι εγκληματίες παρά ομοφυλόφιλοι».

Στην κατηγορία του Καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού, στην οποία διαγωνίζονταν, επίσης, οι Φραντς Ρογκόφσκι (Bird), Ρέιφ Φάινς (Conclave), Λαρς Αϊντινγκερ (Dying) και Ντάνιελ Κρεγκ (Queer), το Βραβείο κέρδισε ο Aμπού Σανγκαρέ για το «Souleymane's Story».

Την τελετή «άνοιξε» η Γαλλίδα ηθοποιός και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Ζιλιέτ Μπινός, η οποία, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Στην Ευρώπη γίνονται συνεχώς εγκλήματα. Στον κόσμο υπάρχει πόλεμος. Εμείς διαλέγουμε την ευτυχία που μας δίνει το σινεμά. Είμαστε εδώ απόψε γιατί θέλουμε να γιορτάσουμε όλες τις χώρες, όλες τις κινηματογραφίες, όλο τον κόσμο με σεβασμό».

Ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η Ευρωπαϊκή Ακαδημία τίμησε -για το σύνολο της προσφοράς τους στον κινηματογράφο- την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τον Βιμ Βέντερς. «Αυτό το βραβείο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Γιατί μετά από χρόνια καριέρας δεν είμαι πια η κόρη της Ίνγκριντ Μπέργκμαν και του Ρομπέρτο Ροσελίνι. Απόψε είμαι εγώ. Και αυτό είναι υπέροχο», τόνισε η Ιταλίδα ηθοποιός.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός σκηνοθέτης ευχαρίστησε την Ακαδημία την οποία, όπως είπε, υπηρετεί για πολλά χρόνια. «Τι έκανα, όμως, για να αξίζω ένα τέτοιο τιμητικό βραβείο; Έσκαψα βαθιά μέσα μου για απαντήσεις. Κατέληξα ότι δεν οφείλεται σε μένα, δεν έχει να κάνει με την ικανότητα ή το ταλέντο μου, αλλά με κάτι μεγαλύτερο. Οφείλεται στις ίδιες τις ταινίες. Στο σινεμά, που είναι μεγαλύτερο και σημαντικότερο από όλους εμάς. Και το σινεμά είναι το μόνο που μπορεί να σώσει την Ευρώπη και τον κόσμο», επεσήμανε.

Το Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Ντοκιμαντέρ απέσπασε το «Kαμία Άλλη Γη» των Μπάζελ Άντρα, Γιουβάλ Αμπραχάμ, Χάμνταν Μπαλάλ και Ρέιτσελ Σορ. Το Bραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Ευρωπαίου Σκηνοθέτη - Prix FIPRESCI δόθηκε στον Χάλφνταν Ούλμαν Τόντελ για την ταινία του «Armand» (Νορβηγία, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία), το Bραβείο EURIMAGES για την καλύτερη Ευρωπαία παραγωγό στη Λαμπίνα Μιτέφσκα, το Bραβείο Νεανικού Κοινού κέρδισε το «The Remarkable Life Of Ibelin» του Μπέντζαμιν Ρι, το Βραβείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας Μικρού Μήκους το «The Man Who Could not Remain Silent» του Νεμπόισα Σλιέπτσεβιτς και το Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαϊκού Animation το «Flow» του Γκιντς Ζμπαλόντις.

Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνογραφίας κέρδισε η Γιάννα Τόμπεζ για το «Το Κορίτσι με τη Βελόνα», Καλύτερης Ενδυματολογίας η Τάνια Χάζουζνερ για το «Devil's Bath», Μακιγιάζ και Κομμώσεων η Eβαλότε Οστερόπ για το «When the Light Breaks», Καλύτερης Φωτογραφίας ο Μπέντζαμιν Κρατσούν για το «The Substance» και το Βραβείο Καλύτερων Ειδικών εφέ η ομάδα του «The Substance».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ