Γαλλία: Συνάντηση Μακρόν - Τραμπ - Ζελένσκι

Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή και θα μιλήσουμε γι' αυτό, ανέφερε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων τις "εξαιρετικές σχέσεις" του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, κατά την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του.

Κατά την άφιξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θερμή χειραψία με τον Εμανουέλ Μακρόν, στα σκαλιά του προεδρικού μεγάρου μπροστά από τη Ρεπουμπλικανική Φρουρά.

Στη συνέχεια οι δύο ηγέτες έκαναν κάποιες δηλώσεις στον Τύπο μέσα στο προεδρικό μέγαρο. "Είναι μεγάλη τιμή για τον γαλλικό λαό που σας υποδεχόμαστε", είπε ο Εμανουέλ Μακρόν στον Τραμπ. "Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ", απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τις "εξαιρετικές σχέσεις" του με τον Γάλλο πρόεδρο. "Είχαμε μεγάλη επιτυχία δουλεύοντας μαζί", δήλωσε. "Φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να τρελαίνεται λίγο αυτή τη στιγμή και θα μιλήσουμε γι' αυτό", πρόσθεσε, μπροστά στις κάμερες.

🚨 NOW: President Trump is now meeting with Macron and Zelensky in France

Hopefully Trump will tell Zelensky to go pound sand.pic.twitter.com/bRX58ZOScb

— Nick Sortor (@nicksortor) December 7, 2024