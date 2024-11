ΗΠΑ: Ο Μασκ προκρίνει τον CEO της Cantor Fitzgerald για ΥΠΟΙΚ

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ, ο Χάουαρντ Λούτνικ, «θα επιφέρει πραγματική αλλαγή» αν αναλάβει το πόστο.

Ο Ίλον Μασκ, σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Cantor Fitzgerald, ο Χάουαρντ Λούτνικ, «θα επιφέρει πραγματική αλλαγή» αν αναλάβει το πόστο του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει τον υποψήφιό του για το υπουργείο αυτό, αλλά ο Λούτνικ και ο επενδυτής Σκοτ ​​Μπέσεντ είναι σοβαροί υποψήφιοι για αυτό.

Ο Μασκ είπε ότι ο Μπέσεντ είναι «μια επιλογή τύπου μία από τα συνηθισμένα (business-as-usual)».

Would be interesting to hear more people weigh in on this for @realDonaldTrump to consider feedback.

My view fwiw is that Bessent is a business-as-usual choice, whereas @howardlutnick will actually enact change.

Business-as-usual is driving America bankrupt, so we need change… https://t.co/igGLZOJ8wz

— Elon Musk (@elonmusk) November 16, 2024