Δύο νεκροί από την έκρηξη σε εργοστάσιο της Givaudan στο Κεντάκι

Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής χρωστικών ουσιών για τρόφιμα και ποτά, το οποίο ανήκει στον ελβετικό όμιλο Givaudan, προκάλεσε σήμερα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών άλλων.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο εργοστάσιο που αγόρασε το 2021 ο όμιλος Givaudan, στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

An explosion at a factory in Louisville has killed at least two people and injured several others, with the local government declaring it a “hazardous materials incident” and briefly issuing a shelter-in-place order for people within one mile of the blast. https://t.co/goT0Q4u0Uh pic.twitter.com/1cbCcW2LR6

