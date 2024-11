Ισπανία: Αντιμέτωποι με την οργή των πλημμυροπαθών ο βασιλιάς Φίλιππος και ο πρωθυπουργός Σάντσεθ

Πολίτες που επλήγησαν από τις φονικές βροχοπτώσεις πέταξαν λάσπη, αντικείμενα και επιτέθηκαν λεκτικά εναντίον τους.

Συνθήματα κατά του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, και του τοπικού κυβερνήτη της περιφέρειας της Βαλένθιας Κάρλος Μαθόν όταν μαζί με τον βασιλιά Φίλιππο και την βασίλισσα Λετίθια επισκέφτηκαν την Παϊπόρτα, που μέχρι στιγμής μετράει τα περισσότερα θύματα και τις μεγαλύτερες καταστροφές από το πέρασμα της θεομηνίας Ντάνα, φώναξε το συγκεντρωμένο πλήθος.

Οι συγκεντρωμένοι κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα. Η αστυνομία αναγκάστηκε να φυγαδεύσει τον πρωθυπουργό και τον τοπικό κυβερνήτη για να τους προστατέψει από το οργισμένο πλήθος. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα, παρ' όλο που δέχθηκαν και αυτοί αποδοκιμασίες, έμειναν στην περιοχή περιφρουρούμενοι από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

🇪🇸 A crowd of furious flood survivors threw mud and shouted insults at the Spanish King, Felipe VI, as he visited a devastated town in Spain’s Valencia region.

Read more here ⬇️https://t.co/KpKyV70gx7 pic.twitter.com/qc7UGJOz8I

— The Telegraph (@Telegraph) November 3, 2024