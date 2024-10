Πόσο... χρυσή είναι η Χρυσή Μπάλα

Αναρωτηθήκατε ποτέ από τι υλικό είναι φτιαγμένη στην πραγματικότητα η Χρυσή Μπάλα; Πόσο κοστίζει για να δημιουργηθεί; Πόσο ζυγίζει;

Ο Ρόδρι έκανε την ανατροπή και αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη για το 2024, κατακτώντας την Χρυσή Μπάλα (Ballon d'Or). Ο Ισπανός άσσος, κάτοχος του Euro με την ομάδα της χώρας του και πρωταθλητής Αγγλίας με την Μάντσεστερ Σίτι, έγραψε ιστορία και έγινε διάδοχος του Λίο Μέσι, ανατρέποντας τα προγνωστικά που ήθελαν τον Βίνι να λαμβάνει την τιμητική διάκριση.

Τούτος λεχθέντος, αναρωτηθήκατε ποτέ από τι υλικό είναι φτιαγμένη στην πραγματικότητα η Χρυσή Μπάλα; Πόσο κοστίζει για να δημιουργηθεί; Πόσο ζυγίζει; Ποιο είναι το χρηματικό έπαθλο για τους νικητές της; Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί πως το βραβείο της Χρυσής Μπάλας δεν είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένο από χρυσό.

Γυαλίζεται εξωτερικά με ένα υλικό σαν κερί και είναι καλυμμένη από 5 χιλιοστά χρυσού 18 καρατίων. Επίσης, στην επιφάνεια της μπάλας υπάρχει ένα ποσοστό ορείχαλκου και σιδηροπυρίτη. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της Χρυσής Μπάλας, εκτιμάται ότι κοστίζουν περί τα 3.000 ευρώ. Στο επιχρυσωμένο τρόπαιο τοποθετείται το λογότυπο του France Football και χαράζεται το όνομα του νικητή. Η βάση του κρατά το έπαθλο είναι από πυρίτη.

Επίσης, όσον αφορά τις διαστάσεις, ζυγίζει 7 κιλά ενώ έχει ύψος 31 εκατοστά και πλάτος 23 εκατοστά. Παράλληλα, η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας δεν συνοδεύεται από άμεση οικονομική ανταμοιβή (δεν προσφέρεται χρηματικό έπαθλο), αλλά αποτελεί ένα σχεδόν σίγουρο μέσο για ανέβει το «κασέ». Οι «χρυσοί» νικητές της, άλλωστε δέχονται καλύτερες συμφωνίες για χορηγίες και προσελκύουν πάνω τα μάτια της διεθνούς ποδοσφαιρικής κοινότητας.

Ακόμη, οι αθλητές των γηπέδων που αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, έχουν συνήθως μια ρήτρα στα συμβόλαιά τους που ενεργοποιείται σε περίπτωση που κερδίσουν τη Χρυσή Μπάλα, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν ένα έξτρα... πριμ από τις ομάδες τους. Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται και το διεθνές στάτους τους καθώς έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν πιο κερδοφόρα deals στο μέλλον, όντας οι καλύτεροι παίκτες του κόσμου.

«Οι περισσότεροι παίκτες που κερδίζουν τη Χρυσή Μπάλα, παίρνουν ένα μεγάλο μπόνους στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους» υπογραμμίζει ο Εχσέν Σαχ, διευθύνων σύμβουλος του διεθνούς πρακτορείου αθλητικού μάρκετινγκ B-Engaged. «Οι εταιρείες που θα συνεργαστούν μαζί τους, θα πληρώσουν περισσότερα για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Όλοι θέλουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο να διαφημίζει ρούχα, αποσμητικά, σαμπουάν κτλ» πρόσθεσε.